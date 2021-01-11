70% дітей в дитбудинках мають затримку розвитку через брак догляду. Дослідження

70% дітей потрапляють в будинки дитини цілком здоровими, але без індивідуальної турботи й піклування починають відставати в розвитку.

Про це свідчать дані дослідження стану 415 дітей в п’яти будинках дитини у Полтавській, Херсонській та Дніпропетровській областях, яке провела благодійна організація "Надія і житло для дітей".

Дослідження також виявило, що 68% дітей мали невідповідне їхнім потребам і стану здоров’я харчування.

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У більшості випадків діагноз "Білково-енергетична недостатність" не встановлювали і необхідну корекцію харчування дитині не проводили.

Відтак 58,6% дітей мають затримку росту, 20,2% – низьку масу тіла.

"Ранній період – час величезних можливостей, які дитина може втратити назавжди, якщо не отримує любові та індивідуального піклування, які так необхідні їй для виживання і розвитку.

У будинку дитини, на жаль, ніхто з персоналу не в змозі замінити дитині маму і дати їй такі важливі речі, як тактильна близькість, турбота чи емоційний контакт. Саме через це малюки починають відставати у розвитку", – зазначила Галина Постолюк, директорка регіонального офісу МБО "Надія і житло для дітей".

За даними медичної документації будинків дитини, діагноз "здоровий" був лише у 3,4% дітей.

Але аналіз виявив у дітей "міфічні" діагнози, у деяких випадках – неповну інформацію щодо медичного стану, особливо це стосується неврологічних діагнозів.

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Загалом виявилось, що кількість здорових дітей сягала 67,6% і вони мали лише затримки у розвитку через середовище, в якому перебували.

Те, що більшість дітей в будинках дитини є сиротами – міф: приблизно у 40% дітей є батьки, які влаштували дітей у заклади через матеріальні або соціальні причини. Вони могли б доглядати за малечею вдома за належної соціальної підтримки.

У 49% сімей, яких вдалося відвідати в ході дослідження, батьки мали досвід проживання в інтернатних закладах.

"Тож коли в сім’ї виникали проблеми, батьки не бачили іншої можливості, ніж віддати дитину в будинок дитини", – зазначають автори дослідження.

Ще 40% дітей можуть бути всиновлені або взяті під опіку, якщо займатися цим питанням системно і професійно. 54,7% батьків не відвідували своїх дітей після влаштування у будинки дитини, діти формально залишаються "батьківськими" і втрачають можливість потрапити в іншу сім’ю.

Тобто процедури усиновлення відтерміновуються, а перебування дитини в інституційному закладі продовжується.

Попри те, що у Національній стратегії з реформування інтернатів передбачено з 2020 року припинити влаштовувати дітей віком до трьох років до будь-яких закладів, поки цього не сталось. Наразі 2756 дітей раннього віку залишаються в будинках дитини.

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