Що робити, якщо вам відмовились надавати послугу українською. Інфографіка

Катерина Хорощак головна редакторка УП. Життя
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14 січня 2021

Із 16 січня 2021 року вся сфера обслуговування має перейти на українську мову при спілкуванні з клієнтами й відвідувачами, хіба що ті попросять звертатися до них іншою мовою.

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь пояснив, що робити, якщо вам відмовлять надавати послугу українською мовою.

Про це він розповів у Facebook.

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Мовний омбудсмен радить:

  • Спробуйте владнати ситуацію на місці та попросити працівника обслуговувати вас державною мовою.
  • У разі відмови працівника зверніться до керівництва закладу або на "гарячу лінію" установи: торговельної мережі, АЗС, аптеки тощо.
  • У разі відмови або не забезпечення надання інформації (послуг) державною мовою зафіксуйте факт відмови (за допомогою аудіо-, відео, письмового підтвердження очевидців тощо) та дані суб'єкта господарювання (назву, місцезнаходження, контакти суб'єкта).
  • Подайте скаргу до Уповноваженого на поштову адресу 01001, м. Київ, провулок Музейний, 12, e-пошту skarha@mova-ombudsman.gov.ua або заповніть відповідну форму на сайті Уповноваженого.
  • У скарзі обов’язково має бути зазначено: прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання особи, викладено суть скарги, який саме суб'єкт/працівник суб'єкта, коли, за якою адресою, яким чином порушив право скаржника. Рекомендують також додати докази на підтвердження.
 

Письмова скарга повинна бути підписана заявником із зазначенням дати. 

В електронній скарзі також необхідно вказати електронну поштову адресу, на яку заявникові може бути надіслана відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. 

Підпис під час надсилання електронного звернення не обов’язковий.

Скарги потрібно подавати Уповноваженому протягом шести місяців з дня виявлення заявником порушення.

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