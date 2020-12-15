Освіта теж: мовний омбудсмен розповів, які сфери мають перейти на українську з 16 січня

З 16 січня 2021 в Україні сфера обслуговування має остаточно перейти на державну мову.

Це передбачає стаття 30 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", повідомляє Урядовий портал з посиланням на уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня.

Проте вимога щодо обслуговування державною мовою стосується не лише сфери торгівлі, а й надання освітніх, медичних та соціальних послуг.

Реклама:

"Варто пам’ятати, що вимога щодо обслуговування державною мовою стосується не лише сфери торгівлі. Йдеться також про освітні послуги (у т.ч. гуртки і секції), медичне обслуговування, надання соціальних послуг тощо", - розповів Кремінь.

На практиці це означає, що український споживач нарешті отримає право на обслуговування державною мовою за замовчуванням - у супермаркеті чи в інтернет-магазині, у кав'ярні чи ресторані, в банку чи в аптеці, на АЗС чи на вокзалі, в спортзалі чи бібліотеці тощо.

Тарас Кремінь. Фото: Катерина Хорощак

Винятків небагато: лише на прохання клієнта його персональне обслуговування може здійснюватися іншою мовою, прийнятною для обох сторін, пояснює мовний омбудсмен.

Тарас Кремінь зазначив, що українською має подаватися інформація в цінниках, інструкціях, технічних характеристиках, маркуванні, квитках, меню тощо.

Водночас інформація державною мовою про товари та послуги може дублюватися й іншими мовами.

"У разі порушення права на отримання інформації та послуг українською мовою, споживачеві доцільно, насамперед, звернутися до працівника відповідної установи з проханням обслуговувати його українською, до менеджера або вищої керівної посадової особи, з проханням виправити ситуацію, зафіксувати порушення у книзі скарг.

Реклама:

Кожен громадянин також може скласти скаргу на ім’я Уповноваженого із захисту державної мови, направити її письмово або електронною поштою на адресу Уповноваженого.

При цьому важливо надати максимально повну інформацію про суб’єкт господарювання, обставини та докази, що підтверджують порушення", - розповів Кремінь.

Нагадаємо, раніше мовний омбудсмен розповідав, що на російську мову в школах Києва багато скаржаться.

Також він зазначав, що перевірить, чи перейшли російськомовні школи на українську мову навчання

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.