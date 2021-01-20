На 15 тисяч більше померлих за рік – офіційні дані Держстату

549 172 людини померли станом на 1 грудня 2020 року.

Найбільше – через хвороби системи кровообігу.

Такі дані представила Державна служба статистики.

Це на 15 408 смертей більше, ніж за січень-листопад 2019 року.

За той період померли 533 764 осіб.

Фото HayDmitriy/Depositphotos

Кількість осіб померлих за окремими причинами смерті у січні-листопаді 2020 року:

ішемічна хвороба серця – 254 664,

злоякісні новоутворення 70675,

цереброваскулярні хвороби – 70126,

хвороби органів дихання – 13893 (з них грип і пневмонія 9062),

COVID-19, ідентифікований та неідентифікований – 14534,

хвороби нервової системи – 3945,

туберкульоз – 2649,

ВІЛ – 2664,

цукровий діабет – 1921.



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