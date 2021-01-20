На 15 тисяч більше померлих за рік – офіційні дані Держстату

549 172 людини померли станом на 1 грудня 2020 року.
Найбільше – через хвороби системи кровообігу.
Такі дані представила Державна служба статистики.
Це на 15 408 смертей більше, ніж за січень-листопад 2019 року.
За той період померли 533 764 осіб.
|Фото HayDmitriy/Depositphotos
Кількість осіб померлих за окремими причинами смерті у січні-листопаді 2020 року:
- ішемічна хвороба серця – 254 664,
- злоякісні новоутворення 70675,
- цереброваскулярні хвороби – 70126,
- хвороби органів дихання – 13893 (з них грип і пневмонія 9062),
- COVID-19, ідентифікований та неідентифікований – 14534,
- хвороби нервової системи – 3945,
- туберкульоз – 2649,
- ВІЛ – 2664,
- цукровий діабет – 1921.
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