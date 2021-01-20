На 15 тисяч більше померлих за рік – офіційні дані Держстату

Софія Кочмар-Тимошенко  спеціально УП.Життя
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20 січня 2021

549 172 людини померли станом на 1 грудня 2020 року. 

Найбільше – через хвороби системи кровообігу.

Такі дані представила Державна служба статистики. 

Це на 15 408 смертей більше, ніж за січень-листопад 2019 року.

За той період померли 533 764 осіб.

 Фото HayDmitriy/Depositphotos 

Кількість осіб померлих за окремими причинами смерті у січні-листопаді 2020 року:

  • ішемічна хвороба серця 254 664,
  • злоякісні новоутворення 70675,
  • цереброваскулярні хвороби 70126,
  • хвороби органів дихання 13893 (з них грип і пневмонія 9062),
  • COVID-19, ідентифікований та неідентифікований 14534,
  • хвороби нервової системи 3945,
  • туберкульоз 2649,
  • ВІЛ 2664,
  • цукровий діабет 1921.

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