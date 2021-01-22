10-11 класи в деяких школах закривають? Що відбувається і як пояснює це МОН

У соцмережах розповсюдилася інформація, що з 2021 року в деяких школах закриють 10-11 класи.

Відповідно, не зрозуміло, куди дітям іти після 9-го.

У Міністерстві освіти і науки запевнили, що жодного випускника 9-х класів не буде позбавлено права на продовження здобуття повної загальної середньої освіти.

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Також у МОН зазначили, що зараховувати учнів до 10-х класів будуть так само, як і минулого року:

"Зарахування відбуватиметься після видання наказу про переведення до нього учнів 9-х класів цього ж закладу освіти, які не виявили намір припинити навчання в ньому і не були відраховані або переведені до іншого закладу освіти відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти".

Фото: Kruchenkova/Depositphotos

Проте у МОН не пояснили, що буде відбуватися із 10-11 класами у деяких школах.

Зміни стосуються реформи шкільної освіти, яка стартує в 2021 році.

Відповідно до неї, школи мають реорганізовуватися та перепрофільовуватися, через що й в деяких закладах може зникнути старша школа.

Проте цей пункт реформи починає діяти лише з 2024 року. Тобто до 2023 року змін бути не повинно.

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"Українська правда. Життя" зараз детальніше розбирається із ситуацією.

Якщо у вас є запитання щодо того, які зміни чекають на учнів та вчителів, пишіть їх у коментарях чи нам на пошту lifepravda@gmail.com

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