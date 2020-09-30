МОН опублікувало дати проведення ЗНО-2021

Міністерство освіти і науки України наказом від 30 вересня 2020 року № 1210 затвердило дати проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року.

Про це повідомили в Центрі оцінювання якості освіти.

Реєстрація для участі у ЗНО триватиме з 1 лютого до 5 березня 2021 року.

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Керівники закладів освіти зможуть зареєструвати учнів для проходження ДПА у формі ЗНО до 1 березня 2021 року.

Дати основної сесії ЗНО:

21 травня – тестуванням з хімії,

– тестуванням з хімії, 24 травня – тестування з іспанської, німецької, французької мов,

– тестування з іспанської, німецької, французької мов, 25 травня – з англійської мови,

– з англійської мови, 28 травня – з математики,

– з математики, 1 червня – з української мови, української мови і літератури,

– з української мови, української мови і літератури, 4 червня – з історії України,

– з історії України, 7 червня – з фізики,

– з фізики, 10 червня – з біології,

– з біології, 5 червня – з географії.

Раніше йшлося, що орієнтовні терміни проведення Зовнішнього незалежного оцінювання – 21 травня – 16 липня.

Також з 2021 року випускники також зможуть складати ЗНО із 5 предметів. До цього часу максимальна кількість була 4.

Всі програми ЗНО поточного року вже оприлюднені на сайті Центру оцінювання якості освіти в розділі "Підготовка до ЗНО".

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