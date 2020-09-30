МОН опублікувало дати проведення ЗНО-2021

Катерина Хорощак журналістка УП.Життя
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30 вересня 2020

Міністерство освіти і науки України наказом від 30 вересня 2020 року № 1210 затвердило дати проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року.

Про це повідомили в Центрі оцінювання якості освіти.

Реєстрація для участі у ЗНО триватиме з 1 лютого до 5 березня 2021 року.

Керівники закладів освіти зможуть зареєструвати учнів для проходження ДПА у формі ЗНО до 1 березня 2021 року.

 

Дати основної сесії ЗНО:

  • 21 травня – тестуванням з хімії,
  • 24 травня – тестування з іспанської, німецької, французької мов,
  • 25 травня – з англійської мови,
  • 28 травня – з математики,
  • 1 червня – з української мови, української мови і літератури,
  • 4 червня – з історії України,
  • 7 червня – з фізики,
  • 10 червня – з біології,
  • 5 червня – з географії.

Раніше йшлося, що орієнтовні терміни проведення Зовнішнього незалежного оцінювання – 21 травня – 16 липня.

Також з 2021 року випускники також зможуть складати ЗНО із 5 предметів. До цього часу максимальна кількість була 4.

Всі програми ЗНО поточного року вже оприлюднені на сайті Центру оцінювання якості освіти в розділі "Підготовка до ЗНО". 

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