На "відсутність мови" можна буде поскаржитися 10 регіональним представникам мовного омбудсмена

Софія Кочмар-Тимошенко  спеціально УП.Життя
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25 січня 2021

Мовний омбудсмен України Тарас Кремінь заявив, що цьогоріч розпочнуть роботу близько десяти регіональних представників очолюваного ним офісу. Зараз у нього лише три таких представники. 

Про це він сказав в інтерв'ю Радіо Свобода. 

"Нас трошки більше ніж 30 осіб працює у секретаріаті. Можливо, нас буде більше: ми хочемо мати регіональних представників. Сподіваємося, що до кінця 2021 року у нас буде не менше 10 таких представників у різних регіонах України. Скажімо, на заході, на сході" зауважив Кремінь. 

За словами омбудсмена троє представників, які зараз працюють в його офісі виконують інші функції. 

"Хтось відповідає за взаємодію з правоохоронними органами, хтось – із закладами освіти, хтось – із закладами державної влади місцевого самоврядування",  розповів Тарас Кремінь.

 Тарас Кремінь. Фото: Катерина Хорощак.  

Він додав, що серед загалом 33 співробітників офісу Уповноваженого із захисту державної мови є і юристи, і бухгалтерський сектор.

Кабмін призначив Тараса Креміня  уповноваженим із захисту української мови 8 липня 2020 року. 

В його обов'язки входить, зокрема, реагування на звернення громадян, які заявляють про утиски на мовному грунті в щоденному житті, а також висунення нових ініціатив, які мають бути спрямовані на захист мови. 

Так, зокрема, за словами мовного омбудсмена, з 1 січня 2025 року українська стане обов’язковою мовою зовнішнього незалежного оцінювання.

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