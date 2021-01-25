На "відсутність мови" можна буде поскаржитися 10 регіональним представникам мовного омбудсмена

Мовний омбудсмен України Тарас Кремінь заявив, що цьогоріч розпочнуть роботу близько десяти регіональних представників очолюваного ним офісу. Зараз у нього лише три таких представники.

Про це він сказав в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Нас трошки більше ніж 30 осіб працює у секретаріаті. Можливо, нас буде більше: ми хочемо мати регіональних представників. Сподіваємося, що до кінця 2021 року у нас буде не менше 10 таких представників у різних регіонах України. Скажімо, на заході, на сході" – зауважив Кремінь.

Реклама:

За словами омбудсмена троє представників, які зараз працюють в його офісі виконують інші функції.

"Хтось відповідає за взаємодію з правоохоронними органами, хтось – із закладами освіти, хтось – із закладами державної влади місцевого самоврядування", – розповів Тарас Кремінь.

Тарас Кремінь. Фото: Катерина Хорощак.

Він додав, що серед загалом 33 співробітників офісу Уповноваженого із захисту державної мови є і юристи, і бухгалтерський сектор.

Кабмін призначив Тараса Креміня уповноваженим із захисту української мови 8 липня 2020 року.

В його обов'язки входить, зокрема, реагування на звернення громадян, які заявляють про утиски на мовному грунті в щоденному житті, а також висунення нових ініціатив, які мають бути спрямовані на захист мови.

Так, зокрема, за словами мовного омбудсмена, з 1 січня 2025 року українська стане обов’язковою мовою зовнішнього незалежного оцінювання.

Реклама:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.