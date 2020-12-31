Яким був 2020 рік для Вікіпедії: мільйон статей українською та коронавірус

Вікіпедія – це не лише популярний сайт і місце, де можна втамувати цікавість на будь-яку тему від дат правління королеви Вікторії до кількості жителів Лагоса.

Це також найбільша у світі онлайн-енциклопедія, яку регулярно використовують мільйони людей – а ще це 20-річний колективний волонтерський проєкт із побудови вільного доступу до усіх знань людства.

У 2020 році Вікіпедії довелося адаптовуватися до нових реалій, але це також був рік розвитку і нових досягнень – наприклад, українська Вікіпедія перетнула позначку в мільйон статей.

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Мільйон статей в україномовному розділі Вікіпедії

Першу статтю у Вікіпедії українською мовою – "Атом" – було створено 30 січня 2004 року.

Тоді підтримкою україномовного розділу енциклопедії займалися лише кілька волонтерів.

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За наступні півтора десятки років вона розрослася у найбільшу енциклопедію, коли-небудь створену українською мовою.

Динаміка росту української Вікіпедії від створення до мільйона статей.

Автор Tohaomg, CC BY-SA 4.0

Символом цього зростання стало створення мільйонної статті в українській Вікіпедії. Це стаття про американську співачку і борчиню за громадянські права Одетту, створена у ніч на 23 березня 2020 року.

Загалом існує понад 300 мовних розділів Вікіпедії, і колективно вони містять понад 50 мільйонів енциклопедичних статей.

Статті створюють волонтери – наприклад, лише в українському розділі зараз щомісячно є активними близько трьох тисяч редакторів.

У вересні українська Вікіпедія випередила португальську за кількістю статей, посівши 17-те місце серед усіх мовних розділів.

Станом на кінець грудня українською мовою існує понад 1 мільйон 60 тисяч статей.

Рекордна відвідуваність на фоні карантину

У березні в Україні, як і в більшості інших країн світу, ввели карантин.

У березні-квітні школи й університети перейшли на онлайн навчання.

Хоча Вікіпедія завжди була популярною, на початку карантину до неї зверталися частіше, ніж будь-коли раніше.

Перегляди української Вікіпедії за останні два роки

Школярі та студенти використовували для навчання; тут швидко оновлювалась інформація про коронавірус; та й загалом у людей з’явилося більше часу на саморозвиток та читання.

У квітні 2020 року Вікіпедію українською мовою переглянули рекордну кількість разів – понад 153 мільйони разів, у травні ще більше – понад 165 мільйонів.

Схожий сплеск побачили й інші мовні розділи. Для англомовної Вікіпедії рекордним місяцем за останні роки став квітень, коли статистика показала 11,2 мільярди переглядів з усього світу.

Висвітлення коронавірусу

Вікіпедія не є надійним джерелом у науковому сенсі і закликає читачів шукати медичні поради в інших місцях.

Також Вікіпедія не є новинним сайтом чи каталогом будь-якої інформації у світі.

Однак Вікіпедія є одним із найпопулярніших сайтів, і її формат дозволяє додавати цінну енциклопедичну інформацію в режимі реального часу.

Від початку пандемії COVID-19 багато світових медій хвалили спільноту Вікіпедії – особливо англомовного розділу – за глибину і швидкість висвітлення цієї теми, зокрема ефективну боротьбу з дезінформацією.

Природно, найкраще ця тема висвітлена в англійській Вікіпедії – найбільшому мовному розділі за кількістю статей та активних волонтерів-дописувачів.

Однак тема COVID-19 також ретельно висвітлюється в українській Вікіпедії.

Наприклад, стаття про коронавірусну хворобу українською мовою займає понад 65 друкованих сторінок, вона отримала понад 120 тисяч переглядів у 2020 році.

Її створив та найчастіше оновлює дописувач-волонтер Андрій Шкурба, науковець-інфекціоніст за фахом, але до її створення у поточному вигляді долучилися ще майже 70 редакторів і редакторок.

Статтю про пандемію українською переглянули понад 250 тисяч разів, до її створення доклалися 130 користувачів-дописувачів.

Загалом в українській Вікіпедії зараз є не менше 400 статей, пов’язаних із темою пандемії – наприклад, 170 статей про пандемію в окремих країнах чи статті про окремі соціальні наслідки карантину, як-то різка зупинка авіаперельотів чи сплеск домашнього насильства.

І ця кількість буде збільшуватись, поки триватиме пандемія і поки науковці будуть продовжувати вивчати її наслідки.

Подолання мовних бар’єрів: робота над "Вікіфункціями"

Вікіпедія – це унікальний репозиторій знань багатьма мовами.

Однак наповненість мовних розділів не є однаковою: багато мовних розділів є невеликими, і там бракує чимало важливої інформації – і деколи цінна інформація доступна однією мовою, але не іншою.

Наприклад, у Вікіпедії кримськотатарською мовою існує понад 400 статей, яких немає українською – і понад мільйон статей українською, яких немає кримськотатарською.

Спільнота, яка працює над розвитком Вікіпедії, намагається вирішити проблему універсальної доступності знань.

Із 2012 року існують і розвиваються Вікідані – сестринський проєкт Вікіпедії, який слугує централізованим сховищем структурованих даних.

Наприклад, там можна зберігати і централізовано оновлювати кількість населення Лагоса, щоб не було потреби вручну змінювати ці дані у 143 окремих статтях різними мовами, які існують про столицю Нігерії.

У 2020 році вікімедійний рух запланував наступний крок у подоланні мовних бар’єрів – створення "Вікіфункцій" (також відомі як "Абстрактна Вікіпедія"). Цей проєкт має на меті створення незалежної від мови версії Вікіпедії.

"Вікіфункції" уможливлять створення моделей статей із "будівельних блоків" структурованих знань (наприклад, конкретних числових фактів, як-то населення Лагоса чи дата його створення), які потім буде значно простіше перекладати іншими мовами.

Боротьба з цензурою: розблокування Вікіпедії в Туреччині

Зміст Вікіпедії не піддається примхам державної цензури; рішення у Вікіпедії приймає розподілена спільнота, а не конкретна редакція, на яку можна було б чинити тиск.

Це не подобається авторитарним режимам – і тому у деяких країнах світу доступ до Вікіпедії обмежений.

Найбільшою з таких країн є Китайська Народна Республіка, де Вікіпедію почали блокувати у 2004 році; зараз там заблоковані усі мовні розділи енциклопедії.

Вікіпедія китайською мовою існує, але підтримується здебільшого жителями Тайваню та китайською діаспорою в інших країнах.

Однак 2020 рік приніс і гарну новину у цьому аспекті – Вікіпедію було розблоковано в Туреччині.

Турецький уряд заблокував доступ до Вікіпедії у квітні 2017 року, але в січні цього року був змушений відновити доступ за рішенням суду.

Антон Процюк, адміністратор розділу Вікіпедії українською мовою, спеціально для УП.Життя

Титульна світлина dennizn/Depositphotos

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