Як написати статтю у Вікіпедії про себе

Що робити, якщо ви хочете, щоб у Вікіпедії з’явилася стаття про вас?

Найкращий варіант – почекати до того моменту, коли ви станете достатньо відомими, щоб про вас написала якась не пов’язана із вами людина.

Що ж робити, якщо вам дуже потрібна стаття про себе прямо зараз і ви є достатньо відомими для того, щоб про вас існувала стаття у енциклопедії?

Розповідаю у цьому дописі.

Крок #0: Не пишіть статтю про себе

Серйозно. У більшості випадків писати статтю у Вікіпедії про себе – це погана ідея.

Ось чому:

1. У Вікіпедії існує складний набір правил та практик. Їх не так складно вивчити, якщо ви серйозно зацікавлені долучитися до цього проєкту, але доволі складно розібратися в них, якщо ви прийшли сюди лише для того, щоб написати статтю про себе.

2. Писати статтю про себе – це конфлікт інтересів. Людині складно написати про себе нейтрально та неупереджено, а заангажованість та упередженість буде видно неозброєним оком.

3. У Вікіпедії немає права власності на статті, зокрема й ті, що про вас особисто. Ви не зможете контролювати її, "захистити" від редагування і навіть не зможете її прибрати, якщо вона відповідає правилам.

Наприклад, якщо події з вашого особистого життя в якийсь момент стануть публічними і будуть згадуватися в авторитетних ЗМІ (скажімо, ви розлучитеся, і про це напишуть в медіа), вони цілком можуть опинитися у Вікіпедії, навіть якщо ви цього не хочете.

4. А якщо ви публічна особа, і про вас існує опублікована надійна й перевірена критика, вона рано чи пізно опиниться у статті.

Спільнота англійської Вікіпедії називає це "законом непередбачуваних наслідків": ви не можете передбачити, що станеться зі статтею у Вікіпедії про вас.

Більше того, ви не зможете відповісти на обґрунтовану критику і "розказати свою сторону історії", якщо ваша позиція не опублікована у надійних джерелах (як ми обговоримо далі, ваші слова самі по собі не є авторитетним джерелом для статті про вас).

В англійській Вікіпедії є така порада: "Навіть якщо у вашому житті немає скандалів, і ваша стаття у Вікіпедії є бездоганною, в якийсь момент у майбутньому ваша перша публічна погрішність цілком може опинитися у статті".

Статті, які не відповідають правилам Вікіпедії, можуть бути вилучені.

Ось так, наприклад, виглядає одне з обговорень, за результатами якого статтю

про особу було вилучено із Вікіпедії

Якщо вам, попри це все, принципово важливо мати статтю у Вікіпедії про себе, дотримуйтеся описаних нижче кроків.

Крок #1: Зважте, чи можна про вас написати окрему статтю

Перш за все, важливо розуміти, що у Вікіпедії є певні критерії значимості для статей, і не про будь-кого можна написати статтю.

Інтуїтивні атрибути важливості людини не завжди співпадають із критеріями значимості у Вікіпедії.

Аргументи на кшталт "це журналіст із 30-річним стажем, 15 років очолює найважливішу газету в районі, його знають усі" або "це директорка великої школи, яка входить у топ-10 найуспішніших шкіл України" не працюють у Вікіпедії (і описані нами люди, попри їхню безумовну важливість для громади чи й країни, можуть не відповідати критеріям значимості Вікіпедії).

Що ж тоді працює?

Ключовим критерієм значимості для Вікіпедії є наявність про людину істотного висвітлення у незалежних авторитетних джерелах.

Тут важливі усі елементи цієї формули:

🧩 Про вас мають бути джерела. Основою для всієї інформації Вікіпедії є опубліковані джерела, не інформація з перших вуст.

🧩 Ці джерела мають бути авторитетними – тобто перевіреними, надійними. Інші енциклопедії на кшталт Британніки й поважні ЗМІ на зразок BBC підходять, сайти-одноденки і Телеграм-канали не підходять.

🧩 Джерела мають бути незалежними – тобто не залежати від вас, не бути афілійованими із вами. Це не має бути ваш персональний сайт, сайт вашої компанії чи ваша Facebook-сторінка (усі ці джерела можна використовувати у статті як додаткові, але не як підтвердження значимості).

🧩 Висвітлення має бути істотним. Якщо ви як експерт дали коментар "Українській правді", і у статті згадується ваше прізвище, цього не достатньо. Почекайте, поки "Українська правда" зробить оглядову статтю про вашу біографію та діяльність.

У більшості випадків писати статтю у Вікіпедії про себе – це погана ідея.

Фото sharafmaksumov/Depositphotos

Також у Вікіпедії є деякі формальні критерії значимості осіб, які можна застосовувати до певних груп осіб, котрі точно заслуговують окремої статті.

Автоматично значимими є, наприклад, мери українських міст із населенням понад 50 тисяч чи ректори провідних університетів.

Тож якщо ви Нобелівський лауреат, можете не хвилюватися про свою значимість.

Люди, які не відповідають цим формальним критеріям, також можуть бути значимі за сукупністю своїх досягнень і висвітленням у джерелах. Наприклад, не всі доктори наук автоматичні значимі, але частина з них є достатньо відомими науковцями, щоб заслуговувати на статтю.

Однак наявність істотного висвітлення у незалежних, авторитетних джерелах є ключовою.

Крок #2: Дізнайтесь про принципи роботи Вікіпедії

Перш ніж писати статтю про себе у Вікіпедії, потрібно зрозуміти ключову річ – Вікіпедія є енциклопедією і дотримується усіх звичних атрибутів роботи енциклопедії.

Зокрема, стаття про вас у Вікіпедії не є:

вашою персональною сторінкою;

місцем для публікації своїх резюме (звісно, у вікіпедійній статті потрібно згадати основні віхи біографії та кар’єри людини, але надмірна деталізація не потрібна – а ще потрібні незалежні джерела, які підтверджують інформацію).

Також важливо розуміти, що у Вікіпедії заборонені оригінальні дослідження й неперевірена інформація. Вся інформація, яку ви додаєте до статті про себе, має бути підтверджена авторитетними джерелами. Ваші слова самі по собі не є авторитетними джерелами. Якщо чогось немає в джерелах, цього не існує у Вікіпедії.

Ще одна суттєва річ: як ішлося вище, те, що героєм/героїнею статті є саме ви, це не дає вам жодного пріоритету у визначенні її вмісту.

Іншими словами, аргумент "я краще знаю, бо стаття про мене" для Вікіпедії не є валідними – бо його неможливо перевірити. Для Вікіпедії завжди основоположними є авторитетні джерела.

Ви не зможете "захистити" статтю, щоби вона відображала текст, який вигідний вам. Вікіпедія – це колективний проєкт, а тому будь-хто може додати зміни до будь-якої статті. Зокрема і до статті про вас.

Крок #3: Ознайомтеся із механікою створення статей

Якщо ви переконалися, що про вас варто написати статтю, зрозуміли усі особливості роботи Вікіпедії, і все одно хочете написати про себе, можете переходити до підготовки і створення статті.

Технічно створити статтю у Вікіпедії доволі нескладно, хоча не весь функціонал може бути інтуїтивно зрозумілим.

Щоб дізнатися про базові основи, можете прочитати статтю із відповідями на 19 поширених питань про Вікіпедію. Далі можете, наприклад, перейти до посібника "Редагуємо Вікіпедію". Ось тут можете знайти гарну відеоінструкцію.

При створенні статті зареєструйтеся під своїм іменем або вкажіть в описі редагування при створенні статті, що створюєте статтю про себе, аби спільнота Вікіпедії могла звернути увагу на конфлікт інтересів та перевірити, чи дотримані усі правила.

Якщо ви не розкриєте інформацію, що створюєте статтю про себе, інші редактори у разі обґрунтованих підозр зможуть поставити на статтю позначку про наявність конфлікту інтересів.

Деякі компанії можуть пропонувати написання статей за гроші, але використання таких послуг – це завжди ризик.

Оскільки у Вікіпедії немає централізованої редакції, ніхто не може чесно обіцяти, що замовлену вами статтю не вилучать із Вікіпедії, чи що її не відредагують інші користувачі, виклавши більш критичну інформацію.

Тому в такому випадку маєте високий ризик просто втратити гроші і не досягти ваших цілей.

Антон Процюк, адміністратор розділу Вікіпедії українською мовою, спеціально для УП.Життя

Титульна світлина pproman/Depositphotos

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