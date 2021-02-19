На Чернігівщині жінка віддала майже мільйон гривень, щоби зняти порчу

30 тисяч доларів, 1500 євро та 20 тисяч гривень – такою була сума, яку жінка віддала з дому двом незнайомкам.

Історія сталася в місті Прилуки, що на Чернігівщині.

Як повідомляє Національна поліція, 18 лютого жінка звернулася до правоохоронців, що до неї на вулиці підійшли дві незнайомки і запропонували зняти "порчу", яку вони нібито на ній побачили.

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У жінки вдома хворіють родичі, тому вона легко повірила у їхню легенду.

Вона погодилася винести з дому всі заощадження "для зняття негативної енергетики".

Таким чином вона віддала незнайомкам суму, яка в українській валюті становить приблизно 905 тисяч гривень.

Отямилася тільки тоді, коли жінки зникли разом з грошима.

Жінка винесла усі заощадження з дому на суму майже мільйон гривень. Фото Національної поліції.

Поліція затримала зловмисниць на наступний день після написаної заяви.

Ними виявилися дві жінки 1967 та 1989 років народження.

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Після скоєння шахрайства у Прилуках підозрювані спочатку втекли до Києва, а потім на таксі рушили в напрямку міста Дніпро. Аж там поліції вдалося спіймати зловмисниць.

Наразі поліція перевіряє, чи не причетні вони до інших подібних злочинів на Чернігівщині.

За вчинений злочин їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

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