На Чернігівщині жінка віддала майже мільйон гривень, щоби зняти порчу

30 тисяч доларів, 1500 євро та 20 тисяч гривень – такою була сума, яку жінка віддала з дому двом незнайомкам.
Історія сталася в місті Прилуки, що на Чернігівщині.
Як повідомляє Національна поліція, 18 лютого жінка звернулася до правоохоронців, що до неї на вулиці підійшли дві незнайомки і запропонували зняти "порчу", яку вони нібито на ній побачили.
У жінки вдома хворіють родичі, тому вона легко повірила у їхню легенду.
Вона погодилася винести з дому всі заощадження "для зняття негативної енергетики".
Таким чином вона віддала незнайомкам суму, яка в українській валюті становить приблизно 905 тисяч гривень.
Отямилася тільки тоді, коли жінки зникли разом з грошима.
|Жінка винесла усі заощадження з дому на суму майже мільйон гривень. Фото Національної поліції.
Поліція затримала зловмисниць на наступний день після написаної заяви.
Ними виявилися дві жінки 1967 та 1989 років народження.
Після скоєння шахрайства у Прилуках підозрювані спочатку втекли до Києва, а потім на таксі рушили в напрямку міста Дніпро. Аж там поліції вдалося спіймати зловмисниць.
Наразі поліція перевіряє, чи не причетні вони до інших подібних злочинів на Чернігівщині.
За вчинений злочин їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.
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