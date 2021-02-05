З дому люди працюють довше, ніж з офісу до пандемії: дослідження

Співробітники, яких через пандемію перевели на дистанційну роботу, працюють з дому на дві години довше, ніж в офісі.

І мають більше навантаження, аніж це було до COVID-19.

Такі висновки із власного дослідження зробила компанія NordVPN Teams, яка спеціалізується на підтримці бізнесу.

Компанія проаналізувала дані зі своїх серверів, як приватні ділові мережі використовуються працівниками віддалено.

В середньому в день працівники за своїм комп'ютером працюють на дві години довше, ніж це було до корона-кризи.

В аналізі брали участь працівники з Великої Британії, Австрії, Канади, США, Нідерландів.

Так, середньостатистичний британець, який працює у себе вдома, збільшив свій робочий графік на 25% і виходить з системи близько 20:00.

Фото: Depositphotos monkeybusiness

Інше дослідження провели аналітики The Guardian та Wildgoose, що займаються консультуванням з роботи в команді. За словами 44% найманих робітників Великої Британії, за останній рік від них очікують виконання більшого обсягу роботи, йдеться у висновках.

Опитування також показало, що працівники, які працюють на дому, роблять коротші обідні перерви, працюють попри хворобу, та все більше робітників заявляють, що "працюють завжди", оскільки розмежування між робочим та вільним часом стирається.

При цьому працівників спитали, щоби вони хотіли, щоб зробила компанія задля подолання вигорання та стресу на роботі. 55% з них відповіли, що було б достатньо, якби роботодавець підтримував спілкування і висловлював сподівання щодо результату роботи тільки в межах робочого часу.

При цьому з труднощами стикаються також власники компаній: двоє з п'яти заявили, що страждали депресією, занепокоєнням та виснаженням за останній рік.

Інфографіка: bloomberg

Дані NordVPN, вперше опубліковані Bloomberg, показують, що у січні 2021 працівники Великої Британії та США працювали 11 годин на день.

Для порівняння, у березні 2020 у Великій Британії робочий день тривав 9 годин, а в США 8.

Так само збільшили кількість робочих годин в інтернеті канадці – з дев'яти до одинадцяти годин на день.

Тенденція до зменшення робочого дня після початку пандемії спостерігається тільки в Данії, Бельгії та Іспанії.

В Україні не проводилося масштабного дослідження щодо тривалості робочого дня для українців, які перейшли на роботу в home-офіс.

Однак, в дослідженні компаній YouScan і Ipsos про ставлення українців до віддаленої роботи, 58% опитаних респондентів заявили, що вони негативно сприймають роботу з дому.

Опитування проводилося серед жителів України з січня по вересень 2020 року.

Негативними наслідками дистанційної роботи українці називають: зниження продуктивності, складності через побутові чинники, овертайми.

Але серед переваг українці бачать: вільний графік, зниження ризику захворювання та можливість працювати з будь-якого місця.

"У деяких європейських країнах робочий час роботи в інтернеті стабілізувався, оскільки деякі працівники мали можливість повернутися до офісу в якомусь форматі", – йдеться у висновках дослідження NordVPN.

Дані також не показали значне зменшення використання віртуальних бізнес мереж в обідній час. За твердженням аналітиків, це має означати, що під час віддаленої роботи перерва на обід стала коротшою.

"Те, що ми всі звикли до роботи вдома, оскільки пандемія триває, не означає, що це перестало створювати нам величезні проблеми в підтримці правильного балансу між роботою та життям, – каже керуючий директор Wildgoose Джонні Едсер.

Зі збільшенням робочого навантаження та тривожною тенденцією роботи навіть попри хворобу, робоче місце для людей стає дедалі розмитішим поняттям. Водночас, це надзвичайно важливо, щоби життя і робота залишалися відмінними одне від одного".

Співзасновниця компанії Timewise, що надає консультації з організації гнучкої роботи, Емма Стюарт пояснює:

"Робочий день ризикує втратити свої бар'єри, і це буде мати реальний вплив на психічне здоров'я та добробут".

У третьому опитуванні, цього разу для фрілансерів, яке провів веб-сайт з питань набору персоналу Worksome, було виявлено, що і ті, хто працює сам на себе, мають довший робочий день під час корона-кризи.

Виконавчий директор Worksome Мортен Петерсен сказав, що для багатьох людей "вимкнення "робочого режиму", коли працювати і жити доводиться в одному будинку, квартирі чи навіть кімнаті, стало надзвичайно важким.

"Спокуса відповісти на електронні листи до пізньої ночі стала ще більшою", – підкреслив він.

"Якщо в офісі є час початку і кінця, якого ми зазвичай дотримуємося, то вдома якщо ви зайняті, ви не помічаєте часу і у вас немає колег, щоб нагадати вам про повернення додому.

Оскільки ми не можемо бачитися з друзями або відвідувати тренажерний зал, немає жодних стимулів для того, щоб піти.

Усі мої заняття фізичними вправами та соціальні заходи проводяться в Zoom, тому мені не потрібно виїжджати о 17:30, щоб туди потрапити, тому продовжувати працювати дуже природно", – каже директорка відділу зв'язків з громадськістю Кері-Джейн Хеклінг.

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