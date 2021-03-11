Батька дівчинки, яку не привітали у садочку на 8 березня, почали цькувати за жадібність

Батька дитини, який розповів про приниження доньки у дитсадку на 8 березня, почали цькувати у соцмережах.

Користувачі звинуватили Ігоря Лесько у жадібності та бажанні пропіаритися на ситуації, повідомляють у "Громадське".

"Тези такі: "Батько — жлоб", "Треба бути як всі", "Твоїй дитині подарунки повинен купувати ти", "Батько піариться на травмах дитини". Якщо вивчити коментарі, легко впізнається вектор громадської думки", – розповідає Ігор Лесько.

За словами тата, після цієї ситуації у садочку немає булінгу щодо дитини.

Тому батьки не планують переводити доньку до іншого садка.

Фото felixtm/Depositphotos

При цьому досі триває протистояння між татом та членами батьківського комітету.

Ігор Лесько вважає, що члени батьківського комітету зроблять все можливе, щоб вижити їх із садочка. Мовляв, представники комітету вирішили оголосити йому війну.

Наразі фахівці відділу освіти проводять у садочку службове розслідування.

Раніше Ігор Лесько розповів, що його дитину спеціально покарали у дитсадку на 8 березня, через його відмову здавати гроші на святкування батьківському комітету.

У адміністрації садочку зазначили, що збір коштів – ініціатива виключно батьківського комітету. При цьому в управлінні освіти Чернівецької міської ради розкритикували таку поведінку і чекають пояснень.

Натомість 5-річна Марина Лесько, яку не привітали у садочку, отримала подарунок від президента Володимира Зеленського.

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