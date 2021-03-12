Кліп на пісню, яка представить Україну на Євробаченні, викликав обурення у зоозахисників

Кліп на пісню "Шум", з якою цьогоріч гурт Go_A представлятиме Україну на пісенному конкурсі, викликав обурення у зоозахисників.

Річ у тому, що музиканти залучили до роботи над кліпом рідкісного птаха, який занесений до Червоної книги України.

Про експлуатацію птаха розповіли в організації UAnimals, посилаючись на твердження орнітологів.

"Одразу кілька незалежних орнітологів, переглянувши відео, підтвердили UAnimals, що в кліпі знято не звичайну пташку, а представника виду "Канюк степовий", який в Україні є під загрозою зникнення", – розповідають зоозахисники.

В організації зауважують, що наразі таких птахів на території країни дуже мало, тому з ними потрібно поводитися вкрай обережно.

"У середині минулого століття чисельність цього виду на нашій території настільки зменшилась, що його навіть вважали зниклим.

Зараз канюк степовий потрохи відроджується і на сьогодні чисельність виду в Україні складає близько двох сотень пар.

Це надзвичайно хиткий баланс, тому цих птахів треба берегти, а не експлуатувати заради розваг", – пояснюють в UAnimals.

Зоозахисники додають, що птах внесений до Червоної книги України, тому володіння пташкою має підтверджуватись спеціальними документами.

"Навіть чинний, украй недосконалий закон визначає, що експлуатація цього виду здійснюється у виняткових ситуаціях лише у наукових і селекційних цілях, насамперед для розмноження, розселення та розведення у штучно створених умовах, а також для відтворення популяцій за дозволом центрального органу виконавчої влади.

На практиці такі дозволи в Україні не видаються", – пояснюють у спільноті.

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