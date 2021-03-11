Україна започаткувала екологічну акцію, під час якої висадять 1 млн дерев по всьому світу

В Україні проведуть масштабну екологічну акцію Greening of the Planet.

До ініціативи долучаться свідомі громадяни зі 100 країн, щоб разом висадити 1 млн дерев в різних куточках планети.

Ініціатори певні, що акція допоможе привернути увагу до глобальної зміни клімату та зробити планету стійкішою до цих змін.

"Акції по насадженню дерев вже розпочалися по всіх регіонах України і триватимуть по всьому світу до кінця квітня.

10 квітня ми плануємо встановити черговий світовий рекорд – 1 мільйон дерев за 1 день в 100 країнах світу.

Мільйонне дерево з дипломатами висадимо в Голосіївському лісі, де і зафіксуємо рекорд", – анонсувала ініціаторка проєкту, президент міжнародного жіночого бізнес-клубу Business Woman Club Ганна Крисюк.

Ініціаторка проєкту Ганна Крисюк

"Українська правда" теж долучається до акції. Зокрема, біля пам‘ятника журналісту Георгію Гонгадзе, який знаходиться у сквері на вулиці Великій Васильківській (колишній Червоноармійській) недалеко від будинку-музею Марії Заньковецької, буде висаджено Алею свободи слова.

Куратором ініціативи є наша головна редакторка Севгіль Мусаєва.

У рамках Greening of the Planet українські знаменитості та громадські діячі також висадять в місті Буча "зіркову алею".

Голова Державного агентства лісових ресурсів України Юрій Болоховець запевнив, що у відомстві нададуть необхідні посадкові матеріали.

"Також наші фахівці допоможуть висадити дерева за всіма правилами, аби саджанці прижилися", – додав він.

Сергій Гайдайчук, ініціатор акції та президент ділового клубу CEO Club Ukraine розповів, що для реалізації проєкту було створено спеціальний фонд по озелененню планети.

"Соціальна відповідальність бізнесу дуже важлива.

Навіть в умовах пандемії бізнес показав, як об’єднавшись, можна врятувати життя людей.

Так і в цьому проєкті – ми робимо свій внесок на підтримку екосистеми цілої планети", – зазначив він.

Ініціатор акції Сергій Гайдайчук та заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Богдан Боруховський

Заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Богдан Боруховський зауважив, що в епоху стрімких кліматичних змін потрібно докласти максимум зусиль, щоб збільшити абсорбцію парникових газів.

"Кожне висаджене дерево – це хоч не великий, але вкрай важливий крок на шляху до збільшення обсягів поглинання вуглекислого газу, який є рушієм глобального потепління", – додав він.

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