В Україні за домашнє насильство у 2020 році засудили в 4 рази більше людей, ніж в 2019-му

Катерина Хорощак головна редакторка УП. Життя
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16 березня 2021

У 2020 році за домашнє насильство в Україні засудили 921 людину, у 2019-му – 225. 

Всього минулого року зафіксували 211 362 звернення щодо насильства в сім’ї.

Про це повідомила Державна судова адміністрація у відповідь на запит "Радіо Свобода".

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В відомстві додали, що за підсумками 2020 року ще залишилося 683 нерозглянутих проваджень за фактом домашнього насильства.

 Фото: Milkos/Depositphotos

За даними міністерства соціальної політики України, протягом 2020 року в Україні кількість повідомлень про домашнє насильство зросло на 66%.

У відомстві вважають, що ситуація, зокрема, загострилася через пандемію.

Найбільше звернень щодо домашнього насильства  зафіксували від жінок – 86%, від чоловіків – 12% і 2%– від дітей.

Якщо ви постраждали від домашнього насильства, зателефонуйте на цілодобову "гарячу лінію" за номером 15-47.

Дзвінок на "гарячу лінію" є безкоштовним. Оператор колл-центру не лише зафіксує звернення, а в онлайн-режимі надасть психологічну допомогу.

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