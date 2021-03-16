Поліція відкрила провадження через відверті фото 8-річної блогерки та викликала її маму на допит

Поліція відкрила кримінальне провадження щодо публікацій в соцмережах світлин 8-річної української блогерки Мілани Маханець з 13-річним блогером з Росії Павлом Паєм за "розповсюдження порнографії".
Матір дівчинки викликали на допит, повідомляє "Суспільне" з посиланням на відділ комунікації поліції Київської області.
"Дійсно, поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 301 ККУ", – зазначили у відомстві.
Йдеться про ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічної продукції.
|Фото з Instagram дівчинки
Стаття передбачає штраф від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження чи позбавлення волі на строк до п'яти років.
Нагадаємо, у соцмережах спалахнув скандал через стосунки, відверті фотографії та поцілунки 8-річної моделі з 13-річним блогером в Instagram.
На питання у сторіс, чи сплять вони разом, діти відповідали, що так.
Дитячий омбудсмен Микола Кулеба вважає таку поведінку в інтернеті не припустимою та небезпечною для дітей.
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