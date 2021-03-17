У 2021 році був найхолодніший лютий протягом останніх 7 років

Цьогоріч у світі був найхолодніший лютий з 2014 року.

Проте загалом зимовий сезон-2021 увійшов у 10 найтепліших за всю в історію спостережень.

Такі показники називають вчені Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Науковці пояснюють, що лютий 2021 року був найхолоднішим місяцем на планеті за останні 7 років через Ла-Нінья (вітер, який впливає на зниження поверхневої температури води нижче кліматичної норми) в тропічних водах Тихого океану.

Але цьогорічний зимовий сезон (грудень-лютий) зайняв 8 місце серед найтепліших в історії спостережень на земній кулі.

Фото WDGPhoto/Depositphotos

Наприклад, Північна півкуля пережила восьму найтеплішу зиму за 142 роки.

Середня глобальна температура поверхні суші та океану у лютому була на 0,65 °C вище середньої протягом 20-го століття, що робить його 16 найтеплішим лютим у світі – але все ще найхолоднішим з 2014 року.

Загалом за всю історію спостережень це був 14 найтепліший лютий в Північній півкулі та 19 – у Південній.

Глобальна температура поверхні суші та океану з початку 2021 року була на 0,72 °C вище середнього значення за 20 століття, що станом на січень-лютий робить його 11 найтеплішим роком.

При цьому кількість опадів протягом лютого відрізнялася в різних частинах світу.

Наприклад, в Північній Америці випала 4 за величиною кількість снігу за всю історію спостережень.

А сніговий покрив в Євразії за цей місяць зайняв 14 позицію.

При цьому льодовий покрив в Арктиці минулого місяця став 7 за величиною крижаним покривом в історії.

Але морський крижаний покрив Антарктиди зайняв 11 місце в переліку найменших розмірів.

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