Розгадано загадку голоцена: температура на планеті зростає вже 12 тис. років поспіль

Температура на планеті наразі на найвищому рівні з часів зародження цивілізації.

Вчені виявили, що зараз у світі спекотніше, ніж було щонайменше 12 тисяч років тому.

Можливо планета зараз гарячіша, ніж будь-коли за останні 125 тисяч років. Хоча дані про такі давні часи важко оцінити.

Такого висновку дійшли вчені Ратгерського університету та Національного університету Тайваню. Їх дослідження було опубліковано науковим журналом Naturе, пише The Guardian.

Науковцям вдалось вирішити давню загадку, відому як "температурна загадка голоцену".

Голоцен – це сучасна епоха, вона охоплює час післяльодовикового періоду.

Справа в тому, що кліматичні моделі вказують на безперервне потепління після закінчення останнього льодовикового періоду 12 000 років тому і початку періоду голоцену.

Проте дослідження, засноване на даних геологічних решток, показувало пік потепління 6 тис. років тому, після чого почалося похолодання. Воно тривало до промислової революції, яка призвела до різкого збільшення викидів вуглецю.

Жовта лінія – попередні дані показують теплий пік близько 6000 років тому, а потім зниження температури. Червона лінія – виправлені дані про океан доводять, що планета нагрівалась протягом 12000 років. Показник за вертикаллю – різниця в температурі в порівнянні з минулим тисячоліттям. Показник за горизонталлю – кількість минулих років.

Ці результати змусили вчених сумніватися у достовірності кліматичних моделей, які використовуються для прогнозів майбутнього клімату.

Насправді дані вивчення геологічних залишків відображали лише більш спекотні літа, але не враховували холодні зими, тому демонстрували надто високі річні температури.

"Ми довели, що глобальна середньорічна температура повсякчас підвищувалась протягом останніх 12 000 років, хоч попередні результати свідчили протилежне.

Це означає, що сучасний період глобального потепління, викликаний діяльністю людини, прискорює довгострокове підвищення глобальних температур, що робить наше майбутнє непередбачуваним", – розповідає керівник дослідження Саманта Бова.

Науковцям вдалось розгадати загадку голоцену, взявши до уваги два фактори.

Під час дослідження вчені вивчали рештки крихітних мушель та водоростей, знайдених в океанічних відкладеннях.

Спочатку вчені вважали, що мушлі та органічні матеріали відображали дані за рік. Проте насправді вони утворювалися, скоріш за все, лише влітку, коли організми розвивались.

Крім того, існують природні цикли нагрівання Землі, викликані особливостями руху планети орбітою.

Зміни в цих циклах можуть призвести до того, що що літо стає спекотнішим, а зима – холоднішою, при цьому середньорічна температура змінюється лише трохи.

Поєднання цих знань показало, що очевидне похолодання після піку тепла 6 тисяч років тому було оманливим.

Насправді рештки фіксували лише зниження літніх температур. При цьому середньорічна температура повільно підвищувалася – саме так, як показують кліматичні моделі.

За словами науковців, тепер показники дослідження та кліматичних моделей співпадають один з одним.

Це вселяє у науковців впевненість в тому, що наявні кліматичні моделі дійсно добре працюють.

У 2020 році вчені зафіксували найвищу температуру на Землі.

Показник 54.4°C було зареєстровано в Національному парку "Долина смерті", Каліфорнія.

До цього найвища температура, яку реєстрували, становила 54°C. Її також фіксували в Національному парку "Долина смерті".

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