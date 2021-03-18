Як бути з гідністю вчителя? Показова історія з одного столичного ліцею

В одному з київських ліцеїв в самому кінці лютого відбулася звичайна, на жаль, для наших днів історія.

Її розповіли "Українській правді. Життя" очевидці, давши подивитися і послухати безліч записів.

Батько нагрубив вчителю.

Спочатку підвищив голос на класного керівника під час батьківських зборів, які проходять в режимі Zoom-конференції.

Пару днів потому, прийшовши в клас, де навчається його дитина, і дочекавшись, коли в класі не буде педагогів, почав обговорювати з учнями питання, як йому, батьку, вчинити з класним керівником – вигнати його зараз або почекати літа. Учні спробували його вгамувати, але батько увійшов у смак, нагрубив тепер уже дітям і пішов.

А почалося все з того, що учні одинадцятого класу, не повідомивши класного керівника, пішли з уроку англійської мови на репетицію вальсу для випускного вечора із запрошеним тренером. Тобто самовільно вирішили позайматися в платному гуртку в навчальний час.

Класний керівник, виявивши відсутність учнів в класі, по звуках вальсу знайшов прогульників, відчитав їх і повернув дописувати контрольну з англійської. Учні визнали, що були неправі та вибачилися перед учителем.

Начебто фінал. Але ні...

Увечері того ж дня вчитель під час Zoom-конференції батьківських зборів розповів батькам про цю подію – і тут понеслося.

Викладач, природно, відразу після зборів зажадав у батька публічного вибачення.

Учитель, до речі, неординарний. Сергій Олександрович Берендєєв – один з кращих педагогів Києва, співавтор шкільного підручника з основ правознавства, провідний лектор онлайн-уроків з історії в проекті "Відкритий урок" телеканалу "Київ".

Сергій Берендєєв зі своїми учнями

Обурені поведінкою неврівноваженого тата інші батьки 11 класу ліцею №157 дружно підтримали свого класного керівника.

Але згаданий тато, Дорошенко О.Б., ще раз, уже в ліцеї, нагрубив вчителю і, як уже сказано вище, спробував провести збори з класом на тему "Як ми будемо його (класного керівника) карати".

Посилання на зум-конференцію та на виступ батька перед класом широко розійшлися в мережі.

Це все прелюдія. Найцікавіше почалося далі.

Дорошенко вибачитися перед Берендєєвим відмовився категорично, більш того, запропонував, щоб учитель сам вибачився перед ним, а також виплатив дітям компенсацію за зірване танцювальне тренування (нагадую – воно було призначене під час контрольної з англійської).

Адміністрація ліцею в ситуації, що склалася розвела руками і настійно порадила вчителю вирішити конфлікт самостійно.

Тим більше, як пояснила потім батькам директор ліцею, Дорошенко О.Б є автором Громадського бюджету ліцею. Яке відношення це має до образи вчителя, втім, озвучено не було.

Прилюдно ображений класний керівник, не маючи іншого виходу і розуміючи, що експресивний батько тепер в будь-який момент може прийти в клас і знову спробувати принизити викладача перед учнями, написав заяву на ім'я директора ліцею про те, що відмовляється від класного керівництва і ведення свого предмета в класі, де вчиться дитина Дорошенко до принесення останнім публічних вибачень і забезпечення адміністрацією безпечних умов роботи, тобто недопущення агресивних батьків в НВК в навчальний час.

Для останнього в ліцеї, потрібно сказати, є всі умови – вахтери, вертушки зі сканерами пропусків, відеоспостереження на вході.

Чому один з батьків під час загальнонаціонального карантину вільно заходить у клас і спілкується один на один з учнями, при цьому навіть не вдягнувши маску, чому в навчальному закладі закривають очі на платні заняття танцями під час уроків – це питання до адміністрації ліцею.

Хоча відповідь на нього, як і на інші, не менш цікаві питання, дізнатися батькам інших учнів так до сих пір і не вдалося.

Вчитель та батько написали пости про цю ситуацію у Facebook.

Перший – отримав величезну підтримку: 1800 лайків і реакцій та майже 1000 репостів.

Шановні друзі, прошу вашої уваги і максимальної допомоги у вирішені цієї ситуації, яка сталася зі мною.( прошу... Опубліковано Сергієм Берендєєвим Четвер, 4 березня 2021 р.

Єдиний пост другого на свіжоствореній сторінці люди здебільшого висміяли.

Шановні друзі, вчителі, батьки, колеги та всі небайдужі громадяни України! Моє ім’я Олег Дорошенко, і я є батьком учня... Опубліковано Олегом Дорошенком Субота, 6 березня 2021 р.

Батьки учнів одинадцятого класу зажадали зустрічі з адміністрацією ліцею.

Директор ліцею Єрмак Т.М., поговоривши з обома "сторонами конфлікту" (термінологія директора), заявила учасникам зустрічі обуреним поведінкою Дорошенко, що вплинути на нього не має ніякої можливості.

Що, мовляв, все повинні проявити мудрість і терпіння, та насамперед керуватися інтересами дітей. Що "учитель повинен вчити, учні – вчитися, а батьки – виховувати своїх дітей, не більше і не менше". А з приводу тата, що розійшовся – так бог йому суддя, не нам його судити. Головне – заспокоїтися. І думати про дітей.

Лист директора ліцею №157 Єрмак Тетяни Миколаївни до батьків

Батьківська рада ліцею спішно провела засідання, на якому, цитуємо лист голови ради Ігоря Глови, "…відбулася непроста, але відверта та принципова розмова".

Висновок – діти наше все, але "…будь-які ультиматуми НЕ можуть бути засобом вирішення питань у навчальному закладі та навчальному процесі. А надання складній, але все ж таки контрольованій нештатній корпоративній ситуації публічного характеру (фактично, скандалу) – передчасне...".

Маленький штрих – Дорошенко О.Б також є членом батьківської ради. І тому, виходить, що про ультиматум – це до вчителя.

Текст листа голови Батьківської ради ліцею №157 Ігоря Глови

Також у листі йдеться про те, що "усім сторонам (учасникам) потрібно зробити крок назустріч одне одному".

І знову суцільна поезія: "Емоції – не кращий порадник в таких складних справах! …Ми пам’ятаємо, що це – наш Ліцей, наше місто та наша Україна, а головне – наші діти..."

Ця відповідь голови батьківської ради ліцею вчителю демонструє стиль, якого в подальшому будуть дотримуватися в своїх відповідях і заявах адміністрація ліцею, профспілковий комітет, батьківська рада та всі інші адміністративні та громадські органи ліцею, які дружно встали пліч-о-пліч для захисту честі навчального закладу і майбутнього дітей від спроб Берендєєва зберегти свою гідність.

Батьки учнів ліцею, причому вже не тільки цього випускного класу, якому скоро здавати ЗНО, в тому числі і з профільного предмету вчителя Берендєєва – історії, а й інших, з першого по одинадцятий, обурені тепер уже не тільки поведінкою Дорошенко, а й діями адміністрації ліцею, провели поза стінами ліцею збори, оформили протокол.

Батьки вирішили звернутися до вищих інстанцій, а також до освітнього омбудсмена, до народних депутатів, до ЗМІ, до громадськості з вимогою розібратися в ситуації і захистити честь і гідність вчителя.

Водночас з'ясувалося, що Дорошенко О. Б. активно займається діяльністю благодійного фонду при ліцеї, куди всі батьки щомісяця перераховують чималі суми для заохочення педагогів і змісту ліцею.

Питання до фонду в зв'язку із заплутаністю бухгалтерії і незрозумілим маніпулюванням серйозними сумами у багатьох батьків накопичилися давно. Ці питання також були враховані при складанні заяв.

Адміністрація ліцею, зрозумівши, що замовчати ситуацію не вийде, тим більше що мова пішла вже не тільки про скандал у випускному класі, а й про не зовсім прозору діяльність благодійного фонду, в свою чергу почала активну роботу з батьками, педколективом і вищими інстанціями, прагнучи довести, що "особистісний конфлікт" між учителем і батьком яйця виїденого не коштує і "необхідно заспокоїтися, щоб не страждали діти".

Наприклад, є інформація, що вчителям пропонували підписати листи на підтримку адміністрації школи та із засудженням дій Берендєєва.

Нині у ліцей стали навідуватися знімальні групи різних телеканалів.

ЗМІ зарясніли заголовками про вчителя, якого за примхою батька змушують звільнитися.

Біля входу до ліцею вранці з'явилися поки нечисленні пікети батьків.

Дорошенко, нарешті, вивели з членів батьківської ради (через два тижні після інциденту, після розголосу в ЗМІ), але благодійним фондом він ще керує. І вибачатися, схоже, не збирається.

***

На цьому моменті варто повернутися до зав'язки цієї історії і спробувати викласти азбучну істину, яку батьки так і не змогли пояснити керівництву ліцею.

А звучить це прозріння так: вчителя потрібно поважати, інакше він не вчитель.

Цю вікову мудрість навчені життям педагоги, з яких, власне, і складається адміністрація, просто зобов'язані були б нести в народ.

Офіціант, якого образив клієнт, плеснув йому в обличчя компот, цілком може на наступний ранок вийти на роботу. Прикро, але що поробиш, дітей годувати треба, а спогад про образу ніяк не заважає вмитися і розносити тарілки черговим клієнтам.

Двірник, якого вилаяв перехожий, цілком собі спокійно може мести вулицю далі.

Навіть хірург, отримавши потік лайки від пацієнта, не кидає скальпель – хворого треба рятувати, незалежно від емоційного настрою лікаря, клятва Гіппократа все ж.

Учитель же, якого образили при дітях і батьках, перестає бути вчителем. Він стає профнепридатним.

Слова "міжособистісний конфлікт" в цій ситуації звучать моторошною фальшю. Ображений учитель. І ображений саме як учитель.

Як він тепер може щось вимагати від учня, якщо батько цього учня дозволяє собі спокійно накричати при сині на педагога? Як можна розповідати на уроці про Революцію гідності, не витерши плювок з обличчя?

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Вимагаючи від класного керівника упокорити гординю і продовжувати вести уроки після публічної образи, наче нічого не сталося, адміністрація ліцею не відновлює навчальний процес, а заганяє робочу худобину в стійло.

І діти тут служать лише завісою, покликаною приховати профнепридатність адміністрації і повну відсутність у неї громадянської позиції.

По-справжньому піклуючись про дітей їм не підсовують замість вчителя провиненого холопа.

В абревіатурі повної назви ліцею, про який йде мова, НВК, не дарма є буква – "В", тобто комплекс не тільки навчальний, а й виховний. Кого може виховати кріпак, якого прилюдно відшмагали?

І можливостей самостійно відстояти свою честь і професійну (підкреслюємо, професійну) гідність у педагога не так багато.

Суд? У наших умовах це просто жарт над здоровим глуздом – мінімум через півроку, не раніше, судових засідань буде винесено розпливчасте рішення і призначений мізерний штраф. Це якщо дуже пощастить позивачеві.

А в клас викладачу потрібно йти завтра. І дивитися учням в очі. І відводити свої – ну, так вийшло, діти, таке життя, що зробиш, треба бути мудрими, витримка перш за все, так що там у нас про героїв Крут?

Ви хочете вчити своїх дітей у такого "вчителя"?

Залишається звільнення.

І ось саме заяву навіть не про звільнення, а про складання повноважень класного керівника і про відмову вести свій предмет у даному класі, керівництво ліцею, яке відмовилося хоч щось робити на захист свого кращого педагога, ставить йому в провину.

Ніхто з батьків не бачив жодного письмового підтвердження того, що адміністрація ліцею засуджує дії одного з батьків, який порушив основні етичні норми, або що вона підтримує свого педагога.

Батьки поки що чують від адміністрації ліцею тільки про "проведені бесіди".

Зате в різних заявах та в постах в соцмережах батьки читають рекомендації керівників ліцею саме педагогу "заради турботи про дітей" докласти всіх зусиль для примирення з батьком, який його образив. Заодно рекомендується (теж письмово) не піднімати шум. Дітям зашкодить.

На що залишається сподіватися учителю, честь якого намагаються розтоптати?

На себе. На своїх учнів. На їхніх батьків. На нас.

Тому що ми всі батьки.

Тому що ми всі учні.

Тому що прийшла пора відповідати вивчений сім років тому урок.

Максим Кобза, спеціально для УП.Життя

Всі документи і фото з відкритих джерел

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