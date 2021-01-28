Яким є ідеальний український вчитель?

В Міністерстві освіти і науки України склали "портрет ідеального вчителя".

Інтернет-опитування про основні компетентності сучасного вчителя проводилося серед 642 вчителів і батьків з усіх областей України.

Респонденти мали самостійно віднести себе до однієї з чотирьох категорії: батько; вчитель, вчитель і має дитину шкільного віку і "у моїй сім'ї є вчителі".

Категорії "я учень" серед тих, хто складав портрет вчителя не було.

Бачення ідеального педагога батьками і вчителями здебільшого сходиться. Проте є і невеликі відмінності в очікуваннях.

Ідеальним вчителем, на думку самих вчителів, є той, хто вміє зацікавити навчанням і надихати учнівство, водночас батьки віддають перевагу повазі та рівному ставленню до всіх учнів.

Фото: Depositphotos IgorVetushko

Ось якими особистими якостями має володіти ідеальний вчитель на думку батьків: 🔎 72% – повага до кожного учня, рівне ставлення до всіх； 🔎 70% – вміння зацікавити навчанням, надихати учнівство； 🔎 67% – розуміння дітей, вміння знаходити з ними спільну мову – 67%； 🔎 51% – здатність розкривати учнівський потенціал； 🔎 48% – комунікабельність, відкритість до спілкування； 🔎 43% – терплячість та самоконтроль； 🔎 36% – турбота про здоров’я та емоційний стан учнівства； 🔎 33% – оригінальний стиль викладання； 🔎 31% – вміння розв’язувати конфлікти； 🔎 30% – досконале знання свого предмета； 🔎 22% –вимогливість до учнівства.

Учасникам інтернет-опитування також запропонували оцінити, хто найбільше впливає на зміни в системі навчання.

За результатами, більшість із них дійшли висновку, що саме вчителі є найбільш важливими учасниками освітнього процесу та відіграють головну роль у впровадженні новітніх стандартів.

На другому місці – шкільні адміністрації. І аж потім Міністерство освіти і науки України.

Оцінки вчителів та батьків повністю збіглися у виборі завдань, що стоять перед школою. Пріоритетними вони визнали комфортне та безпечне перебування в школі, психологічний розвиток дитини та отримання нею емоційного задоволення від навчання.

Загальний рейтинг завдань школи за результатами анкетування:

🖌комфортне та безпечне перебування учнівства в школі； 🖌психологічний розвиток дитини (мислення, мовлення, увага, уява)； 🖌отримання учнівством емоційного задоволення від навчання； 🖌становлення дитини як особистості (соціалізація, формування громадянських компетенцій тощо)； 🖌розвиток м’яких навичок (робота в команді, пошук спільних рішень, лідерські здібності, комунікабельність тощо)； 🖌опанування навчального змісту, формування знань з предметів (hard skills)；

І батьки, і вчителі вбачають важливими одні і ті самі вміння ідеального вчителя:

🖌забезпечення комфортних та безпечних умов перебування учнівства в школі； 🖌турбота про здоров’я та емоційний стан учнів； 🖌вміння організувати освітній простір, що надихає.

Однак більшість вчителів найважливішим своїм вмінням вважають комфорт і безпеку учнів в школі, тоді як для батьків важливою є турбота про здоров'я та емоційний стан їхніх дітей.

Найголовнішою компетенцією вчителя для розкриття потенціалу учня обидві групи респондентів назвали вміння заохочувати учнів до здійснення пізнавальної (дослідницької) діяльності – 72% серед батьків та 66% серед вчителів відповідно.

І батьки, і вчителі вважають, що в школі точно не повинно бути місця булінгу, щоб запобігти їх появі, педагог повинен:

🖌поважати кожну дитину (72%)； 🖌володіти навичками профілактики таких проявів (58%)； 🖌вміти розв’язувати конфлікти, коли їх вже неможливо уникнути (55%).

Саме ці компетенції, на думку респондентів, є визначальними для недопущення конфліктів, булінгу та інших порушень прав дитини.

Бачення і вчителів, і батьків зійшлося також щодо іншого важливого завдання – налагодження вчителями партнерських відносин з учасниками освітнього процесу, де основні визначальні компетентності:

🖌комунікабельність – 64%； 🖌вміння вирішувати конфлікти – 63%； 🖌відповідальність, терплячість та самоконтроль – 60%.

Найголовнішими навичками педагогів у контексті впровадження інновацій у навчальному процесі є:

🖌бажання та прагнення вчителів до розвитку, а саме здатність навчатись впродовж життя – 70%； 🖌використання творчого підходу до викладання – 65%； 🖌готовність до змін – 63%.

В міністерстві наголошують, що опитування не є соціологічним, тому що проводилося в рамках анонімного інтернет-опитування, де автори не мали жодного контролю за вибіркою.

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