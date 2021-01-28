Яким є ідеальний український вчитель? 

В Міністерстві освіти і науки України склали "портрет ідеального вчителя".
Інтернет-опитування про основні компетентності сучасного вчителя проводилося серед 642 вчителів і батьків з усіх областей України.
Респонденти мали самостійно віднести себе до однієї з чотирьох категорії: батько; вчитель, вчитель і має дитину шкільного віку і "у моїй сім'ї є вчителі".
Категорії "я учень" серед тих, хто складав портрет вчителя не було.
Бачення ідеального педагога батьками і вчителями здебільшого сходиться. Проте є і невеликі відмінності в очікуваннях.
Ідеальним вчителем, на думку самих вчителів, є той, хто вміє зацікавити навчанням і надихати учнівство, водночас батьки віддають перевагу повазі та рівному ставленню до всіх учнів.
|Фото: Depositphotos IgorVetushko
Ось якими особистими якостями має володіти ідеальний вчитель на думку батьків:
🔎 72% – повага до кожного учня, рівне ставлення до всіх；
🔎 70% – вміння зацікавити навчанням, надихати учнівство；Реклама:
🔎 67% – розуміння дітей, вміння знаходити з ними спільну мову – 67%；
🔎 51% – здатність розкривати учнівський потенціал；
🔎 48% – комунікабельність, відкритість до спілкування；
🔎 43% – терплячість та самоконтроль；
🔎 36% – турбота про здоров’я та емоційний стан учнівства；
🔎 33% – оригінальний стиль викладання；
🔎 31% – вміння розв’язувати конфлікти；
🔎 30% – досконале знання свого предмета；
🔎 22% –вимогливість до учнівства.
Учасникам інтернет-опитування також запропонували оцінити, хто найбільше впливає на зміни в системі навчання.
За результатами, більшість із них дійшли висновку, що саме вчителі є найбільш важливими учасниками освітнього процесу та відіграють головну роль у впровадженні новітніх стандартів.
На другому місці – шкільні адміністрації. І аж потім Міністерство освіти і науки України.
Оцінки вчителів та батьків повністю збіглися у виборі завдань, що стоять перед школою. Пріоритетними вони визнали комфортне та безпечне перебування в школі, психологічний розвиток дитини та отримання нею емоційного задоволення від навчання.
Загальний рейтинг завдань школи за результатами анкетування:
🖌комфортне та безпечне перебування учнівства в школі；
🖌психологічний розвиток дитини (мислення, мовлення, увага, уява)；
🖌отримання учнівством емоційного задоволення від навчання；
🖌становлення дитини як особистості (соціалізація, формування громадянських компетенцій тощо)；
🖌розвиток м’яких навичок (робота в команді, пошук спільних рішень, лідерські здібності, комунікабельність тощо)；
🖌опанування навчального змісту, формування знань з предметів (hard skills)；
І батьки, і вчителі вбачають важливими одні і ті самі вміння ідеального вчителя:
🖌забезпечення комфортних та безпечних умов перебування учнівства в школі；
🖌турбота про здоров’я та емоційний стан учнів；
🖌вміння організувати освітній простір, що надихає.
Однак більшість вчителів найважливішим своїм вмінням вважають комфорт і безпеку учнів в школі, тоді як для батьків важливою є турбота про здоров'я та емоційний стан їхніх дітей.
Найголовнішою компетенцією вчителя для розкриття потенціалу учня обидві групи респондентів назвали вміння заохочувати учнів до здійснення пізнавальної (дослідницької) діяльності – 72% серед батьків та 66% серед вчителів відповідно.
І батьки, і вчителі вважають, що в школі точно не повинно бути місця булінгу, щоб запобігти їх появі, педагог повинен:
🖌поважати кожну дитину (72%)；
🖌володіти навичками профілактики таких проявів (58%)；
🖌вміти розв’язувати конфлікти, коли їх вже неможливо уникнути (55%).
Саме ці компетенції, на думку респондентів, є визначальними для недопущення конфліктів, булінгу та інших порушень прав дитини.
Бачення і вчителів, і батьків зійшлося також щодо іншого важливого завдання – налагодження вчителями партнерських відносин з учасниками освітнього процесу, де основні визначальні компетентності:
🖌комунікабельність – 64%；
🖌вміння вирішувати конфлікти – 63%；
🖌відповідальність, терплячість та самоконтроль – 60%.
Найголовнішими навичками педагогів у контексті впровадження інновацій у навчальному процесі є:
🖌бажання та прагнення вчителів до розвитку, а саме здатність навчатись впродовж життя – 70%；
🖌використання творчого підходу до викладання – 65%；
🖌готовність до змін – 63%.
В міністерстві наголошують, що опитування не є соціологічним, тому що проводилося в рамках анонімного інтернет-опитування, де автори не мали жодного контролю за вибіркою.
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