Як правильно посадити дерево, щоб не нашкодити: алгоритм та поради

Бажання посадити дерево – це вже половина справи. Проте для того, щоб у рослини було майбутнє, потрібно дотриматися декількох простих правил.

У тексті "5 речей, про які треба дізнатися перед тим, як посадити дерево" ви можете дізнатися про те, для чого потрібно садити дерева, які рослини вибирати і чому, де можна садити, а де – ні.

У цьому ж тексті ми розкажемо і покажемо, як правильно садити дерева.

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Фото: VitalikRadko/Depositphotos

Алгоритм дій для людини, яка хоче посадити дерево

Виберіть дерево, яке хочете посадити

Поцікавтеся, чи цей вид дерева родом з нашого континенту.

"Якщо він американський чи азійський, то з великою вірогідністю буде шкідливим для нашої природи, тому що інше життя з нашої території до нього не пристосоване", – пояснює еколог та голова ГО "Українська природоохоронна група" Олексій Василюк.

Види-інтродуценти можна висаджувати тільки в межах населених пунктів.

Посадковий матеріал для всіх випадків варто отримувати зі спеціальних розплідників, які гарантують відсутність на ньому небезпечних патогенів, які можуть зашкодити як самій рослині, так і іншим, що зростатимуть поряд, а також поширитися далі. Додатковою перевагою є те, що такі розплідники також можуть надати базову інформацію щодо особливостей та потреб рослини.

Звертайте увагу на:

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📍 стійкість дерева до антропогенного навантаження (ступінь прямого і опосередкованого впливу людей) та забрудників, а інколи й засолення, оскільки взимку полюбляють посипати дороги сіллю, яка потім потрапляє на узбіччя.

Наприклад, у містах з засоленим ґрунтом не можна саджати: ялину (Picea), сосну (Pinus), липу (Tilia) і клени (Acer). Стійкими видами є: ясен (Fraxinus), тополя (Populus) тощо.

📍 можливі алергічні реакції (окремі види є значно більш алергенними за інші).

Наприклад, високоалергенними є горіх, береза, дуб та клен.

Перевірити рівень алергенності рослини, яку ви хочете посадити, можна за посиланням.

📍 тип кореневої системи.

Дерева з поверхневою кореневою системою потребують більшої площі, вільної від дорожнього покриття, і їх небажано висаджувати біля будинків.

📍 кліматичну стійкість.

Коли ви виберете дерево, перевірте, чи зможе воно вижити у ваших кліматичних умовах.

📍 неінвазійність.

Зі списком інвазійних дерев можна ознайомитися вище.

📍 тип ґрунту у місці висаджування.

Піщані ґрунти, глинисті, сірі підзолисті, бурі, чорнозем тощо – мають дуже різні властивості, кислотність та проникність для повітря. Тому види рослин, які зможуть на них жити, будуть теж різні.

Виберіть час посадки

Висаджувати дерева переважно радять восени або навесні. Найкращим часом вважають період від початку опадання листя до перших заморозків (кінець жовтня – перша половина листопада) та ранню весну від закінчення морозів до початку вегетації (кінець березня – перша половина квітня).

"Якщо викопувати молоді дерева у лісі, а це цілком нормальна практика, бо їх там виростає значно більше, ніж може зберегтися у дорослому віці, то це треба робити, коли вони без листя.

Єдиний виняток – навесні до розпускання листя не можна копати клен, березу, горіх волоський. Ці три види краще садити у жовтні", – каже старший викладач кафедри ботаніки ХНПУ імені Г.С.Сковороди Юрій Бегнус.

Водночас експерт запевняє, що дерева з розплідника у горщиках можна саджати у будь-яку пору року – хоч влітку.

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Виберіть місце для посадки

Треба продумати місце, де в дерева буде майбутнє. Наприклад, якщо ви хочете посадити рослину, де завтра почнуть будувати будинок, то вона житиме недовго.

Не можна вибирати місце, яке наразі є якоюсь іншою екосистемою, для якої дерева є нехарактерними (наприклад, луки, степи або болота).

Висадужування дерев у подібних місцях може лише зашкодити.

Також є низка документів, які допоможуть вам визначити правильне місце для посадки дерева:

Закон "Про благоустрій населених пунктів";

ДСТУ 3587–97 "Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану";

Наказ Міністерства охорони здоров’я "Про затвердження Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць" від 17.03.2011 № 145;

ДБН Б.2.2-5:2011 "Планування та забудова міст, селищ і функціональних території. Благоустрій території";

ДБН 360-92** "Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень".

Перед копанням ями знайдіть всі підземні та наземні комунікації

Перед тим, як садити, переконайтеся, що вам відомо про місцезнаходження підземних та наземних комунікацій.

Щоб бути впевненим, що ви часом не порушите будь-які комунікації, зателефонуйте до районної адміністрації чи запитайте у забудовника.

Підготуйте посадкову ямку

Викопайте неглибоку широку яму для посадки. Ямки повинні бути в 2-3 рази ширші за кореневу систему, але не глибші.

Садіть високо

Насамперед, визначте, де у дерева є коренева шийка – це місце, де стовбур розширюється біля основи дерева. Ця точка повинна частково виднітися після посадки дерева.

Якщо рослина посаджена занадто глибоко, нові корені будуть погано розвиватися через нестачу кисню.



Огляньте коріння і при необхідності розплутайте його

Якщо корені щільно сплетені або почали рости в формі контейнера, в якому перебували, розірвіть їх.

Найбільша помилка, яку ви можете зробити на цьому етапі – це помістити рослину з корінням в землю як є. Якщо ви нічого з ними не зробите, то, ймовірно, приречете рослину на повільну смерть.

Не турбуйтеся, що можете пошкодити корені. Краще дати їм новий старт, ніж залишити їх повністю сплутаними.

Для окремих видів додатково рекомендують провести невелику обрізку крони для того, щоб коренева система змогла легше адаптуватися, особливо якщо вона зазнала порушень до висадки.

Вирівняйте дерево в ямі

Перед засипанням попросіть кого-небудь оглянути дерево з декількох сторін, щоб переконатися, що воно стоїть прямо.

Ви також можете встановити опори та закріпити дерево, щоб воно не нахилилося внаслідок просідання ґрунту чи дії вітру та добре вкоренилося.

Заповніть яму акуратно, але щільно

Заповніть ямку, щільно утрамбовувавши ґрунт, щоб уникнути утворення повітряних кишень, які можуть пересушити коріння. Ви можете ще більше зменшити повітряні кишені, коли періодично поливатимете ґрунт при засипці.

Мульчуйте ґрунт навколо основи дерева

Мульча – це листя чи посічені гілочки, розкидані навколо основи дерева для утримання вологи, зменшення перепадів температури ґрунту.

Починаючи приблизно від 5 сантиметрів від стовбура насипте мульчі в радіусі 20-30 сантиметрів.

Забезпечте подальший догляд

Найважливіша робота, яку потрібно виконати після посадки – це добре поливати дерева до їхнього вкорінення. Це може зайняти від декількох тижнів до місяців, а в деяких випадках навіть до року і більше.

Поливайте дерева не рідше ніж один раз на тиждень, якщо не йде дощ, а в спекотну і вітряну погоду – частіше. Але не допускайте заболочення ґрунту.

Якщо ви бачите, що дерево погано реагує на полив, швидше за все, ви даєте йому занадто багато води. Якщо листя стають коричневими, засихають і опадають, а ґрунт здається сухим, потрібно поливати більше.

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