В Україні пройде перший Instagram-марш за права жінок

8 березня у різних містах України пройдуть Марші жінок.

У столиці він розпочнеться о 13:00 на Михайлівській площі.

Для тих, хто не зможе долучитися до події у реалі, але хоче долучитися до руху є альтернатива.

У Іnstagram в сторіс можна застосувати фільтр, що має на меті нагадати про ратифікацію Стамбульської конвенції, яку український уряд відкладає з 2011 року. Це розробка студії зі створення Іnstagram-фільтрів FFFACE.ME.

Ця конвенція – один з найдієвіших міжнародних актів у сфері захисту прав жінок про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами.

ДЕТАЛЬНІШЕ ТУТ МОЖНА ОЗНАЙОМИТИСЯ ЗІ Стамбульською конвенцією та що тим, що вона змінить

Нагадаємо, що за статистикою Мінсоцполітики майже кожна 5-та жінка в Україні була жертвою насилля.

Загострила ситуацію й пандемія, адже упродовж 2020 року заяв та повідомлень про домашнє насильство надійшло на 47% більше, ніж у 2019-му.

Як долучитися до Маршу жінок онлайн?

Необхідно зняти Instagram-сторі з фільтром та відмітити акаунт @marshzhinok в Instagram.

Сам фільтр візуалізує законотворчий процес у Верховній раді.

Після його відкриття користувач бачить сьогоденну ситуацію, а саме – законопроєкт про ратифікацію не прийнято.

Однак, натиснувши кнопку запису Instagram-сторі, кожен з нас може віддати вирішальний голос та змінити хід подій на користь прийняття Стамбульської конвенції.

"Instagram-фільтр чудово підходить в якості масового "гучномовця", що допомагає консолідувати наші голоси в мережі.

І тому навіть ті, хто не зможе відвідати марш, матиме змогу висловити свою позицію в цей день.

Таким чином, зробивши звичну справу та просто знявши сторі, ми зробимо так, щоб нас почули і законопроєкт про захист жінок було нарешті розглянуто і прийнято", – пояснює ідею Дмитро Корнілов, співзасновник та CEO діджитал студії FFFACE.ME.

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