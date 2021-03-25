Освітній омбудсмен розповів, чи можуть в Україні штрафувати батьків за нещеплених дітей у школі

Теоретично в Україні можуть запровадити штрафи для батьків, чиї невакциновані діти відвідують школу, але навряд чи таке рішення ухвалять.

Причина у тому, що є досить велика група людей, які проти вакцинації взагалі, повідомив освітній омбудсмен Сергій Горбачов в ефірі "Сніданку з 1+1" 25 березня.

Він також підтвердив, що відсторонення дітей без щеплень від навчання – законне.

"Найголовніше право кожної людини – і в освіті також – право на життя та здоров’я. Усі інші, зокрема, право на освіту, мають бути узгоджені з цим основним правом. Це ситуація, в якій стикаються законні права та інтереси різних рівнів.

Наприклад, право людини на свободу пересування може бути обмежено вимогою дотримуватися правил дорожнього руху. Бо бажання будь-що рухатися негайно може бути обмежене червоним світлом світлофору, бо це створює реальну небезпеку не лише для самого порушника, але й для людей поруч", – розповіли на сайті омбудсмена.

Фото: deagreez1/Depositphotos

У закладі освіти дитина проводить більшу частину свого дня, контактує з великою кількістю інших дітей. Тому, якщо у шкільній спільноті немає сформованого колективного імунітету, це створює високий ризик зараження інфекційними хворобами всіх дітей та працівників закладу (як вакцинованих, так і невакцинованих).

Дітям, яких не провакцинували згідно з календарем щеплень, не дозволяють відвідувати дитячі заклади.

Якщо дітей вакцинували з порушенням установлених строків через медичні протипоказання, при благополучній епідемічній ситуації за рішенням консиліуму лікарів вони можуть відвідувати заклад.

Благополучна епідемічна ситуація – це коли в країні не реєструють зовсім або реєструють поодинокі випадки інфекційних хвороб, а також немає умов для поширення цих хвороб.

Альтернативні способи навчання, якщо батьки категорично відмовляються вакцинувати дітей

Стаття 9 закону "Про освіту" передбачає різні альтернативні форми здобуття повної загальної середньої освіти.

Екстернатна форма здобуття освіти (екстернат) – це спосіб навчання, за яким освітня програма повністю засвоюється дитиною самостійно, а оцінювати результати навчання будуть у школі.

Сімейна (домашня) форма – коли батьки самостійно організовують процес навчання дітей. Діти проходять оцінювання, завдання до якого складає школа.

Педагогічний патронаж – форма, у випадку якої освітній процес і засвоєння знань забезпечує педагогічний працівник.

Дистанційна форма – це індивідуалізований процес здобуття освіти, коли учні віддалені один від одного та взаємодіють за допомогою технологій.

Нагадаємо, Верховний суд визнав законним відсторонення дітей без щеплень від навчання.

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