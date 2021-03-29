У ВООЗ назвали чотири ймовірні способи передачі коронавірусу людині

Сценарій передачі коронавірусу від кажанів через проміжну тварину до людини є найбільш вірогідним. А витік з лабораторії – "вкрай малоймовірний".

Про це йдеться в попередньому варіанті звіту Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо походження коронавірусу, який є у розпорядженні Associated Press.

Загалом вчені визначили 4 ймовірні сценарії виникнення коронавірусу та перерахували їх у звіті в порядку ймовірності.

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Фото: Cebas1/Depositphotos

Перше місце в списку зайняв шлях передачі коронавірусу від кажанів до людини через проміжну тварину.

На другому місці – поширення вірусу безпосередньо від кажанів до людини. Його вчені оцінили як ймовірне, оскільки найближчий родич вірусу, що спричиняє COVID-19, виявили у кажанів.

Однак в звіті йдеться, що "еволюційна відстань між цими вірусами кажанів і коронавірусу оцінюється в кілька десятиліть, що вказує на відсутню ланку".

На третьому місці – через продукти. Його експерти ВООЗ вважають можливим, але малоймовірним способом передача коронавірусу людині.

На четвертому – через панголіноподібні (ящери), оскільи вони переносять подібні віруси, а також через норки та кішки, оскільки вони сприйнятливі до вірусу COVID-19, тому можуть бути його носіями.

Результати дослідження все одно залишили багато питань без відповіді. у ВООЗ запропонували подальші дослідження усіх чотирьох сценаріїв, крім гіпотези про витік вірусу з лабораторії.

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У звіті також немає остаточної відповіді на питання, чи почався спалах коронавірусу на ринку морепродуктів в Ухані, де в грудні 2019 року виявили одні з перших випадків захворювання.

Associated Press отримало майже остаточну версію звіту від дипломата з Женеви з країни-члена ВООЗ. Поки не зрозуміло, чи вноситимуть зміни у звіт до його публікації.

Водночас публікація звіту неодноразово відкладалася, тому виникає питання про те, чи намагалася китайська сторона спотворити висновки, щоб Китай не звинуватили в пандемії.

Нагадаємо, 71% українців вважає, що коронавірус – створений штучно.

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