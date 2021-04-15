На Київщині врятували 2-річного хлопчика, який блукав сам близько доби 

Правоохоронці на Київщині знайшли 2-річного Богдана Уніченка, який зник із дому у селі Рагівка Вишгородського району.
Хлопчика шукали всю ніч 14-15 квітня, загалом пошуки тривали близько доби.
Радісну новину повідомив керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов на своїй сторінці у соцмережі.
"Знайшли хлопчика! Це найкращий у житті подарунок оперативникам поліції Київської області на День карного розшуку!", – написав він.
|Фото Поліція Київської області
Місцеві правоохоронці запевняють, що наразі життю та здоров'ю дитини нічого не загрожує.
|Фото Поліція Київської області
|Фото Поліція Київської області
Попередньо щодо зникнення дитини батьки звернулися до поліції о 21 годині 14 квітня.
До цього часу самотужки розшукували малечу 5 годин.
Згодом до пошукової операції було задіяно 240 осіб з поліції, Нацгвардії, та ДСНС, а також волонтери.
|Фото Поліція Київської області
15 квітня правоохоронці долучили аеророзвідку, щоб оглянути прилеглу місцевість села, зокрема, ліси, поля та важкодоступні місця.
Маленького Богдана відшукали близько 13 години.
Вас також може зацікавити:
На Київщині врятували єнота, який видерся на аварійне дерево. ФОТО
Кожна 5 дитина в старшій школі спілкувалася про секс з незнайомцем в інтернеті. Опитування
На Вінничини догхантер убив 3 собак, які жили у притулку. Йому загрожує 8 років в'язниці
Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.
А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.
Також ми ведемо корисний Telegram-канал "Мамо, я у шапці!".