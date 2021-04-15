На Київщині врятували 2-річного хлопчика, який блукав сам близько доби

Правоохоронці на Київщині знайшли 2-річного Богдана Уніченка, який зник із дому у селі Рагівка Вишгородського району.

Хлопчика шукали всю ніч 14-15 квітня, загалом пошуки тривали близько доби.

Радісну новину повідомив керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов на своїй сторінці у соцмережі.

"Знайшли хлопчика! Це найкращий у житті подарунок оперативникам поліції Київської області на День карного розшуку!", – написав він.

Фото Поліція Київської області

Місцеві правоохоронці запевняють, що наразі життю та здоров'ю дитини нічого не загрожує.

Фото Поліція Київської області

Фото Поліція Київської області

Попередньо щодо зникнення дитини батьки звернулися до поліції о 21 годині 14 квітня.

До цього часу самотужки розшукували малечу 5 годин.

Згодом до пошукової операції було задіяно 240 осіб з поліції, Нацгвардії, та ДСНС, а також волонтери.

Фото Поліція Київської області

15 квітня правоохоронці долучили аеророзвідку, щоб оглянути прилеглу місцевість села, зокрема, ліси, поля та важкодоступні місця.

Маленького Богдана відшукали близько 13 години.

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