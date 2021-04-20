Вчимося відповідальному споживанню разом з дітьми: чек-лист 

Людство все частіше замислюється про екологію нашої планети та свідоме споживання.

Найкраща інвестиція у майбутнє – розповісти дітям, як зберегти планету та стати eco-friendly.

Екологічне виховання учнів Нової української школи закладає відповідний фундамент, аби діти якомога раніше навчалися відповідальному споживанню та любові до природи.

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Разом із засновницею соціального стартапу "Україна без сміття" Євгенією Аратовською розповідаємо, з чого розпочати, якщо ваші діти вирішили бути більш екологічними та як взагалі їх цього навчити.

Євгенія Аратовська, засновниця соціального стартапу "Україна без сміття"

Що таке відповідальне споживання

За словами Євгенії Аратовської, відповідальне споживання – це коли купуєш виключно ті речі, яких у тебе немає, і вони потрібні тобі для якісного життя.

Тобто купувати двадцяту тарілочку тільки тому, що вона дуже красива – це не про відповідальне, а про імпульсивне споживання, яке базується на емоціях, а не на здоровому глузді.

"Купувати десяті джинси – теж не про відповідальне споживання.

Бо дитина зростає швидко, а за сезон встигає одягнути максимум три пари джинсів, решта – нудьгують у шафі", – додає експертка.

Те саме стосується їжі: наприклад, коли дитина у закладі замовляє все, що їй хочеться, і просто фізично не може це з'їсти.

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Критерії відповідального споживання

Відповідальне споживання – це розумне споживання, коли робиш вибір розсудливо.

Для відповідального споживання важливі, зокрема, на такі фактори: 🎲 в мене вже є така річ; 🎲 вона виготовлена безвідповідально – постраждало навколишнє середовище, тварини й птахи, була використана дитяча праця або людині несправедливо мало заплатили за роботу; 🎲 ціна не відповідає якості; 🎲 річ неякісна, буде недовго слугувати мені; 🎲 річ не можна буде переробити після використання; 🎲 цю річ не можна буде комусь віддати після використання.

На думку Євгенії Аратовської, ці критерії допоможуть зробити правильний вибір у бік відповідального споживання.

Також завдяки їм можна пояснити будь-кому основні засади відповідального споживання під час покупок.

Як навчити дитину бути екологічно відповідальною

Як пояснює експертка, спілкуватися з дитиною щодо відповідального споживання треба змалечку.

Однак очікувати на більш-менш свідомий аналіз вибору варто не раніше 7-8 років. У цьому віці дитина вже здатна проаналізувати майбутню покупку.

Наприклад, можна запропонувати на певний час відійти від емоцій і зосередитися на раціональній частині витрат. І часто завдяки такому аналізу приходить рішення: "Ця річ дитині зовсім не потрібна".

🛒 У супермаркеті варто робити акцент на пакуванні, в якому зберігається певний товар.

Завдання дорослих розказати дитині про переваги пакування, яке можна здати на переробку після використання.

Таким чином дитина не вимагатиме у батьків всі йогурти на полицях, а буде знати, що родина купує йогурти лише тих брендів, які піклуються про довкілля й подальшу долю використаних пластиків.

Тобто відмова від певних покупок повинна мати пояснення і сенс.

🛒 Чи варто купувати нові іграшки?

На думку Євгенії Аратовської, це найскладніше питання, адже діти втрачають здоровий глузд, коли бачать повні полиці цікавих іграшок – і їх цілком можна зрозуміти!

Перш ніж йти за покупками, можна ще вдома:

обрати бажану іграшку;

обговорити бюджет.

Батьки можуть допомогти спрямувати бажання дитини у правильному напрямку, проаналізувати іграшку завдяки вищезгаданим критеріям відповідального споживання.

Однак не варто надто активно відмовляти дитину, знецінювати її вибір і бажання, позбавляти приємних емоцій. Це майже ювелірна робота: і ефективно проаналізувати покупку разом, і не засмутити дитину відмовою.

Батьки можуть допомогти спрямувати бажання дитини у правильному напрямку.

Фото Volurol/Depositphotos

🛒 Як купувати новий одяг?

Євгенія Аратовська запевняє: малим дітям все одно на бренд одягу, який вона носить. Головне – це комфорт і захист.

Тому експертка радить батькам не гратися у переодягання ляльок. Натомість – відокремити власне задоволення і раціональну необхідність в покупці одягу для дитини.

Також на допомогу відповідальному споживанню приходять ресурси з продажу власних речей, де можна ділитися одягом й шукати якісні речі, які продають інші батьки.

Дорослим варто формувати у дитини звичку аналізувати покупки: шукати про неї щонайбільше інформації в інтернеті, читати відгуки й критику, аналізувати кращі альтернативи. Так дитина навчиться "просіювати" свій вибір через низку вищезгаданих факторів.

Та найкращий приклад – поведінка батьків. Якщо під час покупок вони будуть пояснювати, чому купують певну річ, а від іншої відмовляються – це стане нормою для дитини.

"Іноді бачу, як батьки розбещують дитину надмірним споживанням. Наприклад, коли батько купує малечі яскраву повітряну кульку, про яку дитина не просила.

Вони проходили повз – і батькові захотілося порадувати сина чи доньку. Але малеча бере ту кульку без відчуття задоволення, сприймає її щось доступне і буденне, хоча сама кулька може коштувати дорого", – пояснює Євгенія Аратовська.

Відповідальне споживання – це частина щоденного виховання. Іншими словами, це поведінка і певна культура, яку формують батьки й допомагають дитині її правильно опанувати.

Тільки екологічно відповідальні дорослі можуть виростити дитину, яка думає про наслідки споживання і розуміє свою важливу роль як споживача.

Анастасія Пасічна, журналістка проєкту "Навчаємось разом: дружня школа", спеціально для УП.Життя

Цей матеріал був створений за фінансової підтримки Європейського Союзу та Міністерство закордонних справ Фінляндії. Зміст публікації є виключно відповідальністю автора і необов'язково відображає погляди Європейського Союзу, Міністерства закордонних справ Фінляндії.

Титульна світлина Rawpixel/Depositphotos

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