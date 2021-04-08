Електрогрилі, велосипеди та психотерапія онлайн: як наше споживання змінив карантин та локдауни

Рік тому дім став для нас і робочим місцем, і зоною відпочинку, і спортзалом, і дитячим садочком/школою, і навіть баром-рестораном.

"Українська правда. Життя" вирішила дізнатися про те, який відбиток на житті українців лишає перманентний карантин та як він змінив наші споживацькі звички.

Товари для дому: як житло перетворилось на офіси та ігрові зали

Українці доклали максимум зусиль для того, аби зробити дім максимально комфортною для всіх видів життєдіяльності.

За даними інтернет-магазину Rozetka, за час першого локдауну продажі у категорії "Товари для дому" зросли на 73%.

Оскільки багато компаній так і залишили своїх працівників у домашніх офісах, упродовж всього карантинного року популярними були офісні столи, крісла і ноутбуки.

Через нестабільність роботи спортзалів українці активніше купували товари для фітнесу.

Популярними лишались товари для творчості, книги, настільні ігри та велосипеди.

"Продаж всієї кухонної техніки значно збільшився.

Найбільше зріс попит на електрогрилі – на 180%.

Кавомашини стали купувати на 110% більше, чайники – на 90%, мультиварки – на 70%", – розповів директор з маркетингу Rozetka Євген Образок.

Продаж всієї кухонної техніки значно збільшився

Протягом 2020 року вся категорія побутової техніки на цьому маркетплейсі виросла на 49%.

Дрібні побутові прилади стали купувати на 66% частіше, зокрема, блендери, електрочайники, пилососи та машинки для стрижки.

На 32% стали популярнішими холодильники, пральні машини та плити.

Ці дані підтверджує і аналітика сервісу оголошень OLX. Упродовж 2020 року техніка для дому стала лідером продажів на цій платформі.

Її доставка, у порівнянні з 2019 роком, збільшилась майже вдвічі – 28 тисяч проти 14,5 тисяч.

Зокрема, купували техніку для кухні – 35 тисяч доставок проти 19 тисяч.

Техніка і смартфони: українці продовжили купувати дороге

Робочі зустрічі, навчання і навіть вечірки – все це у 2020 році перекочувало в онлайн.

Відповідно, майже вдвічі зросли продажі навушників і мікрофонів (79 тисяч проти 44 тисяч).

"Потужні стаціонарні комп’ютери цього року перегнали за популярністю ноутбуки.

Українці були готові пожертвувати мобільністю техніки заради її характеристик, адже комп’ютери та комплектуючі купували на 75% частіше, ніж торік (217 тисяч покупок і 124 тисячі у 2019)", – йдеться у дослідженні аналітиків платформи OLX, наданому "Українській правді. Життя".

Українці були готові пожертвувати мобільністю техніки заради її характеристик

За даними платформи, попри локдауни, перманентний карантин і кризу, українці і надалі продовжують купувати дорогу техніку.

Зокрема, виробництва Apple. "Яблучні" гаджети займають лідерські позиції за кількістю пошуків на OLX.

"Продажі Apple в Україні значно зросли. Це стосується всіх основних категорій: смартфони, ноутбуки, планшети, годинники.

Середня ціна покупки техніки Apple також зростала. Для прикладу, поточний попит на новинки iPhone 12 Pro і Pro Max (тобто на топові і найдорожчі версії) перевищує попит на більш доступні версії iPhone 12 і 12 mini", – розповів директор з маркетингу Rozetka Євген Образок.

Але не всі любителі техніки Apple в Україні з радістю поповнюють статистику покупців.

Журналіст Ігор Чичкань, наприклад, замість купити нову модель під час пандемії чекатиме, поки відкриються кордони – і друзі зі США зможуть привезти флагман Apple за ціною для американців.

"Я вже домовився про купівлю нового Iphone. Один мій друг планує у жовтні-листопаді бути в Україні та привезе мені новенький телефон. І це вийде на 35-40% дешевше, ніж у нас.

Я неодноразово порівнював ціни на нові моделі. Я з нетерпінням очікую, коли кордони привідкриються і люди почнуть літати, як і раніше".

Ігрові приставки і велосипеди: що ми стали більше купувати

Під час буремних карантинних часів українці намагалися відволікатися. Наприклад, на комп’ютерні ігри.

За даними аналітиків платформи OLX, упродовж локдауну та адаптивного карантину в 2020 році сильно зросла популярність приставок – майже 16 тисяч у порівнянні з менше, ніж 8 тисячами у 2019 році.

Також сильно зріс попит на велотранспорт (+136%), роликові ковзани (+112%), садовий інвентар (+110%) і дитячий транспорт (+98%).

Сильно зріс попит на особистий транспорт та садовий інвентар

Влітку 2020 року, з першими послабленнями карантинних обмежень, українці кинулися купувати квитки на потяги і автобуси (+318%), готувати дітей до школи і запасатися відповідними товарами (+121%), купувати приладдя для хокею і ковзани (+34% і +30% відповідно), і надумали більше одружуватись – пішли за весільними аксесуарами (+30%).

За даними сервісу OLX, уже у IV кварталі 2020 інтерес покупців був пов’язаний більше із сезонністю, ніж адаптивним карантином. Купували здебільшого ковзани, лижі і сноуборди, товари для хокею і головні убори.

Із закінченням жорсткого локдауну в Україні попит на ігрові приставки і товари для домашньої кулінарії різко знизився.

Влітку 2020 року українці кинулися купувати "сезонні" товари

Карантинна мода: як ми забули про підбори і перейшли на піжами

Карантин показав нам, що в роботі вдома можна прекрасно обходитись мінімумом одягу, переодягаючи верх під час робочих конференцій.

Якщо обійтися дзвінками без відео, то і в одній піжамі можна прожити тиждень та не помітити цього.

"Коли не бачиш нікого, одяг втрачає свою соціальну функцію – ним не треба нічого доводити, показувати, що ти за людина, яка в тебе особистість або який статус. Обираєш те, що зручно, та й все, – зазначає PR та маркетинг-консультант у сфері моди, бренд менеджер Indposhiv Bespoke House Леся Донець.

Ця лінива звичка швидко приживається, і перейти назад до речей "на вихід" надзвичайно складно.

Навіть на останній церемонії "Золотих Глобусів" актор Гоакін Фенікс вийшов нагороджувати переможця однієї з номінацій у кенгурушці замість піджака".

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При цьому експертка розповідає, що під час карантину з’явилась нова тенденція: вкладати гроші в те, що можна вважати інвестицією – ювелірні прикраси та мистецтво.

У 2020-му ювелірний ринок США виріс на 5-10%, Christie’s та Sotheby’s продавали стокаратні діаманти просто онлайн, а De Beers (найвідоміший виробник діамантів) рапортував подвоєння прибутків.

Чи лишиться розслаблений стиль з нами у майбутньому? Леся Донець прогнозує, що так. Але поки невідомо, у що він мутує.

"Можливо, саме завдяки тому, що у повсякденних справах більше не хочеться носити нарядне, ми повернемось до старої етики, де існувала мода "денна" та "вечірня".

Обиратимемо суто функціональни речі на день, та сукні, підбори і прикраси на вечерю з сім’єю чи друзями", – зазначає експертка.

Мода на натуральність: для догляду, а не "в люди"

Підступаюча криза, карантин і відсутність необхідності робити макіяж задля роботи у 2020 вплинула і на виробників косметики.

Наприклад, лінія магазинів EVA минулої весни знизила свої продажі на понад 13%, а кількість відвідувачів зменшилась на 30% у порівнянні з показниками 2019 року.

"Починаючи з серпня ситуація стала покращуватися, але якщо порівнювати продажі в одних і тих самих магазинах, то тільки наприкінці року вони вийшли на показники минулого року", – розповідає керівниця PR-напрямку лінії магазинів EVA Олександра Гнатик.

За її словами, під час першої хвилі карантину покупці замовляли мінімум товарів, без яких не могли обходитися.

В першу чергу це були засоби гігієни та дезінфекції, догляду за дітьми, для миття підлоги, меншим попитом користувалась косметика.

Така пріоритетність збереглась до закінчення карантину. Вже влітку попит на косметику підвищився.

"Основні зміни торкнулися перерозподілу попиту у бік товарів, що створюють красу, яку видно під час носіння маски.

Тренди мейкапу зараз сконцентровані на активному яскравому макіяжі очей: це і яскраві різнокольорові графічні акцентні підводки на очах, і різнобарвні туші для вій і навіть для брів", – зазначила Олександра Гнатик.

Яких трендів чекати після всіх локдаунів і перманентного карантину?

Олександра зазначає, що українки втомились від яскравих кольорів і надаватимуть перевагу спокійним кольоровим гаммам. Надовго з нами залишаться стійкі текстури мейкапу, появі яких ми завдячуємо "масковому періоду".

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Щоправда, психолог Дар’я Селіванова зазначає: не варто говорити про те, що зараз натуральність стала в пріоритеті, а показовість пішла на задній план. Все залежить від того, як карантин змінив спосіб життя кожної конкретної людини.

"Швидше, менш помітними стали невротичні форми поведінки і, можливо, геть відпали, бо людина зрозуміла, що не має витрачати на це багато часу.

Але разом з тим більше проявились інші бажання, наприклад, подорожувати – поїхати в улюблені місця, куди в першу чергу хотілося потрапити, коли локдаун закінчувався, – говорить психологиня.

Люди в принципі стали більше звертати увагу на те, що відбувається у їхніх родинах. Карантин відкрив у багатьох родинах кризу, яку вони і досі проживають".

Зараз стала популярна родинна психотерапія, навіть онлайн. Раніше робота з парами в Zoom чи Skype не була пріоритетною, а зараз у силу карантинних обмежень це доволі частий спосіб роботи із сімейними парами, додає експерт.

На думку Дар‘ї Селіванової, навіть коли усі карантини закінчаться, наші життя вже не стануть "як раніше". Досвід, здобутий під час карантину, залишиться з нами назавжди.

Анна Штепура, журналістка, спеціально для УП.Життя

Титульна світлина VitalikRadko/Depositphotos, інфографіка Андрія Калістратенка

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