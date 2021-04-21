1 млрд гривень на школи: у МОН розповіли, що закуплять для боротьби з COVID-19

Дарія Поперечна УП.Життя
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21 квітня 2021

Субвенцію на боротьбу з COVID-19 та його наслідками під час освітнього процесу витратять на ноутбуки вчителям та засоби захисту для проведення ЗНО. 

Загалом на ці потреби витратять 1 мільярд гривень. 

Таке рішення прийняли на засіданні уряду 21 квітня, повідомляє міністр освіти та науки Сергій Шкарлет

За його словами, ці кошти передбачені Держбюджетом на 2021 рік. 

 Фото ArturVerkhovetskiy/Depositphotos

Кошти субвенції будуть розподілені таким чином:

🔴 980 млн гривень – на ноутбуки для педагогічних працівників шкіл для організації дистанційного навчання, інших форм здобуття загальної середньої освіти з використанням технологій дистанційного навчання.

🔴 20 млн гривень – на засоби захисту, необхідні для організації протиепідемічних заходів під час проведення основної та додаткової сесій зовнішнього незалежного оцінювання у 2021 році.

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Шкарлет похвалився, що при ньому забезпечили якісний перехід на дистанційне та змішане навчання

Шкарлет каже, що знайшов гроші на маски та антисептики для шкіл і проситиме їх в уряду. Що з цими коштами не так

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