1 млрд гривень на школи: у МОН розповіли, що закуплять для боротьби з COVID-19

Субвенцію на боротьбу з COVID-19 та його наслідками під час освітнього процесу витратять на ноутбуки вчителям та засоби захисту для проведення ЗНО.
Загалом на ці потреби витратять 1 мільярд гривень.
Таке рішення прийняли на засіданні уряду 21 квітня, повідомляє міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.
За його словами, ці кошти передбачені Держбюджетом на 2021 рік.
|Фото ArturVerkhovetskiy/Depositphotos
Кошти субвенції будуть розподілені таким чином:
🔴 980 млн гривень – на ноутбуки для педагогічних працівників шкіл для організації дистанційного навчання, інших форм здобуття загальної середньої освіти з використанням технологій дистанційного навчання.
🔴 20 млн гривень – на засоби захисту, необхідні для організації протиепідемічних заходів під час проведення основної та додаткової сесій зовнішнього незалежного оцінювання у 2021 році.
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