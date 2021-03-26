Шкарлет похвалився, що при ньому забезпечили якісний перехід на дистанційне та змішане навчання

Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет вважає, що МОН вдалося забезпечити якісний перехід на дистанційне та змішане навчання під час пандемії COVID-19.

Таке переконання озвучив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет 26 березня на брифінгу з нагоди 100 днів роботи на цій посаді.

"За цей період нам вдалося забезпечити якісний перехід на дистанційне та змішане навчання. Адаптувати навчальні плани і програми з відтермінуванням проходження практик та зміщенням вивчення дисциплін і тем на післякарантинний період", – сказав Шкарлет.

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Водночас соціологія свідчить, що 20–30% людей у невеликих містах (до 100 тисяч мешканців) повідомляли про брак технічних засобів для дистанційного навчання.

Про погану якість інтернету розповіли 21% опитаних, а про відсутність гаджетів для онлайн-навчання – 19%.

Сергій Шкарлет

В Україні за рік дистанційного навчання навіть притягали до відповідальності батьків за те, що діти не вчилися.

На Тернопільщині судили маму, бо її син пропускав дистанційне навчання.

У судовому рішенні зазначили, що жінка "не забезпечила належних умов навчання свого неповнолітнього сина... син протягом дистанційного навчання не виходив на зв`язок із вчителями, має часті пропуски навчання у школі".

Матір визнала провину і пояснила, що син не брав участі в дистанційному навчанні через відсутність вдома інтернету.

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Іншу маму судили за те, що вона "не забезпечила належних умов для навчання малолітнім дітям, не проконтролювала онлайн-навчання та відвідування дистанційних уроків".

Жінка сказала, що у неї зламався телефон, який вона віддала в ремонт, тому діти не могли вчитися дистанційно.

Водночас Сергій Шкарлет також похвалився, що МОН запустило платформу "Всеукраїнська школа онлайн", яка "гарантує право кожного на рівний доступ якісних навчальних матеріалів по всій країні та за її межами".

Сьогодні, за словами міністра, на платформі зареєстровано майже 147 тисяч користувачів. З них – 30 тисяч вчителів, 110 тисяч учнів та 7 тисяч батьків.

"Велика увага з боку уряду була приділена саме забезпеченню шкіл і вчителів дезінфікуючими засобами та засобами індивідуального захисту", – додав міністр.

Нагадаємо, що коли Шкарлет ще був в.о. міністра, на початок навчального року коштів на антисептики не було. Їх мала закуповувати місцева влада.

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