На Житомирщині звільнили секретаря міськради за сексизм та ображання колеги

У Коростишеві звільнили секретаря міської ради, який ображав свою колегу.

Юрій Сарапійчук нецензурно висловлювався на адресу голови фракції "Голос" у міськраді Юлією Юзефович.

Зокрема обізвав депутатку "ідіоткою", але зазначив "що поважає її як жінку".

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Про інцидент розповіла народна депутатка від "Голосу" Інна Совсун на своїй сторінці у соцмережі.

Фото AndrewLozovyi/Depositphotos

"Дебілка, ідіотка, не людина...Пішла вон, у тебе висохлі мозгі...Ти – скандалістка, інтригантка...Але я вас поважаю як жінку", – цитує Совсун колишнього секретаря Коростишівської міськради.

Як зазначає Юлія Юзефович, на прохання щодо поточної роботи секретар міськради звертався до неї зневажливо, кричав, ображав та висміював.

Депутатка зізналась, що відчула розпач, безправність та незахищеність.

За словами Інни Совсун, Сарапійчук ‒ колишній прокурор, а Юзефович бореться із незаконним видобуванням піску в регіоні.

"На жаль, зазвичай, коли чиновники та депутати публічно принижують жінок, мер і міськрада реагують мляво.

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Навіть депутата Верховної Ради притягти до відповідальності за сексизм та зневагу до людської гідності вкрай складно.

Але я дуже рада, що Юлія Юзефович відстояла себе.

Сподіваюся, це стане прикладом, і надалі за сексизм народні обранці платитимуть посадами та репутацією", – додала Совсун.

Варто зазначити, що на сайті Коростишівської міськради уже опублікували рішення про дострокове припинення повноважень Сарапійчука.

Крім того, новим секретарем обрали Євгенія Защипаса.

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