Омбудсмен пояснила, чому жінки в Україні отримують меншу зарплату, ніж чоловіки

Наразі в Україні орієнтовно 40% жінок обіймають керівні посади. Водночас заробітну плату вони отримують меншу, ніж чоловіки.
Про це розповіла Уповноважена з прав людини Людмила Денісова під час свого виступу на комітетських слуханнях про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок.
На її думку, основна причина цього явища – не розвинена соціальна інфраструктура.
"Це також пов’язано з відсутністю законодавчої визначеності працівників з сімейними обов'язками та недостатніми зусиллями з просвітницької роботи органів місцевого самоврядування", – розповіла Денісова.
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Омбудсмен вважає, що окрему увагу варто також приділити підвищенню правової культури суспільства щодо гендерної рівності.
"Ми разом напрацьовуватимемо різноманітні заходи для того, щоб підвищити правову обізнаність саме жінок і всіх працівників місцевої влади", – зазначила Денісова.
Вона додала, що здійснення парламентського контролю за виконанням органами держвлади і місцевого самоврядування Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок є одним з пріоритетних напрямів її діяльності на 2021 рік.
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