Омбудсмен пояснила, чому жінки в Україні отримують меншу зарплату, ніж чоловіки

Анастасія Дячкіна
2849
8 квітня 2021

Наразі в Україні орієнтовно 40% жінок обіймають керівні посади. Водночас заробітну плату вони отримують меншу, ніж чоловіки. 

Про це розповіла Уповноважена з прав людини Людмила Денісова під час свого виступу на комітетських слуханнях про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок.

На її думку, основна причина цього явища – не розвинена соціальна інфраструктура. 

Реклама:

"Це також пов’язано з відсутністю законодавчої визначеності працівників з сімейними обов'язками та недостатніми зусиллями з просвітницької роботи органів місцевого самоврядування", – розповіла Денісова. 

 Фото AndrewLozovyi/Depositphotos

Омбудсмен вважає, що окрему увагу варто також приділити підвищенню правової культури суспільства щодо гендерної рівності.

"Ми разом напрацьовуватимемо різноманітні заходи для того, щоб підвищити правову обізнаність саме жінок і всіх працівників місцевої влади", – зазначила Денісова. 

Вона додала, що здійснення парламентського контролю за виконанням органами держвлади і місцевого самоврядування Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок є одним з пріоритетних напрямів її діяльності на 2021 рік. 

Вас також може зацікавити:

Україна опустилась у рейтингу країн за гендерною рівністю на 15 позицій 

Реклама:

Як розпізнати гендерну дискримінацію, та куди звертатися в таких випадках

Жінка готує – чоловік заробляє: які гендерні стереотипи процвітають в українському суспільстві

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.

Також ми ведемо корисний Telegram-канал "Мамо, я у шапці!".


Реклама:


Реклама:
 53
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 2228
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3025
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат