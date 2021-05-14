Випускний-2021 у пандемію: які альтернативи традиційному вечору обирають школярі та їхні батьки

Уже другий рік поспіль пандемія коронавірусу змінює плани випускників освітніх закладів.

За інформацією міністра охорони здоров'я Максима Степанова, карантинні обмеження в Україні триватимуть до кінця 2021 року, а тому учні випускних класів вимушені знову організувати прощання зі школою з дотриманням усіх карантинних норм.

Наразі школярі саме визначаються, яким буде їх останній дзвінок та випускний вечір. Діти кажуть, що постійне дистанційне навчання їм неабияк набридло. За цей час вони скучили за живим спілкуванням з однокласниками та вчителями.

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"Українська правда. Життя" дізналася у випускників, як в умовах карантину вони планують відсвяткувати закінчення шкільного життя.

А також, що про це кажуть у школі, Міністерство освіти на науки та скільки коштуватиме "карантинний" випускний.

Яка офіційна позиція МОН та шкіл щодо випускних?

МОН вже надіслали рекомендацій школам з приводу проведення випускних вечорів.

Там нагадали, що робота освітніх закладів триває в умовах карантинних обмежень, тому на широкий загал ніяких святкових заходів та випускних у цьому році не буде.

"Лише в межах одного класу і без глядачів. Стороннім взагалі заборонено перебувати у закладах освіти", – уточнює позицію МОН директор департаменту освіти та науки Одеської облдержадміністрації Олександр Лончак.

Такі "Останні дзвоники" вже другий рік поспіль не проводять для випускників

За інформацією Полтавської загальноосвітньої школи №28 орієнтовні дати видачі свідоцтв у 2021 році – 11 червня для учнів 9 класів та 2 липня для 11 класів.

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Минулого року попри загальнонаціональний карантин у Львівській спеціалізованій ЗОШ І-ІІІ ступенів №8 та Полтавській ЗОШ №28 провели свято останнього дзвоника на подвір’ї школи виключно з учнями випускних класів.

За словами директорів цих установ, цього року планують так само організувати прощання з навчальним закладом.

"У нашій школі ще не планується проведення останнього дзвоника і вручення свідоцтв випускникам 9-х та 11-х класів. Вручення свідоцтв може відбутися лише тоді, коли Вінниця буде в "зеленій зоні".

Враховуючи сьогоднішній стан захворюваності на COVID-19, останній дзвінок у школі проводитись, мабуть, не буде.

Будемо рекомендувати випускникам відмовитись від будь-якого святкування", – повідомила директорка ЗОШ ІІ-ІІІ ступенів №31 м. Вінниця Ольга Іванець.

Чого хочуть випускники?

Більшість випускників мріють одягти святковий одяг та разом з однокласниками незабутньо відсвяткувати закінчення школи.

Поки частина мріє, менша половина українських школярів готується влаштувати святкування на природі.

"Ще два роки тому ми вирішили замість типового випускного вечора організувати поїздку в Карпати на три дні без батьків.

Думаємо, що на такий відпочинок витратимо менше, ніж на купівлю костюмів, оренду залу, викладача вальсу, ресторан. Їхати будемо після останнього ЗНО.

Вартість поїздки з однієї людини може обійтись до 500 гривень. А якщо орендувати автобус, то може вийти дешевше. Поки що не дивилися на ціни.

Там плануємо відвідати музеї, кафе, пофотографуватися", – зізнається одинадцятикласниця з Рівного Іванка Столяр.

Випускники планують відсвяткувати закінчення шкільного життя у свій спосіб

За інформацією випускниці, день проживання в готелі в Карпатах в середньому коштує від 750 до 3000 тисяч гривень з однієї людини. Все залежить від умов помешкання та послуг. В цю вартість входить сніданок та СПА-процедури. Всі інші додаткові послуги оплачуються окремо.

Крім цього, на території бази відпочинку є різні види розваг – від катання на квадроциклах до прогулянки на конях. Таке задоволення оцінюється окремо. За годину їзди на конях доведеться віддати від 150 до 350 гривень. А от катання на квадроциклі обійдеться від 1500 до 5000 гривень за 1-2 години.

Випускники ЗШ І-ІІІ ступенів №12 міста Вінниця планують влаштувати у липні святкування на території бази відпочинку, де є басейн просто неба та послуги з верхової їзди.

Минулого року так робили їх попередники. Вартість такого виду розваг – від 200 до 1000 гривень з людини. Але в цю суму не входить вартість харчування, проживання та проїзду.

Якщо орендувати альтанку на 30 людей – в середньому обійдеться у 2000 гривень.

Випускники готуються танцювати вальс

Випускниця Волочиської ЗОШ І-ІІІ ст. №5 Ольга Бойцова розповіла, що її однокласники та батьки пересварилися по кілька разів, оскільки не можуть визначитися як святкувати. Одні за відпочинок на морі, інші за традиційний випускний вечір.

"Йшла в 11 клас з надією на шикарний випуск. Я у вечірньому платті та з букетом квітів. А зараз взагалі не хочу навіть випуску, тому що це буде якесь збіговисько на дворі під палючим сонцем: сісти не буде де, переодягатися також. Одним словом жах.

Як в джинсах танцювати вальс? Рідні прийдуть подивитись на мене в джинсах, в яких я ходжу кожен день?" – обурена школярка святкуванням, яке зараз їм запропонувала більшість батьків.

Як зазначила Ольга, якщо все ж буде традиційний випускний, вона планує придбати недорогу сукню. Наразі вартість випускних суконь та чоловічих костюмів від 2000 до 10 тисяч гривень.

Не обійдеться і без послуг ведучого та фотографів. Сьогодні за його шоу-програму в середньому треба віддати 17 тисяч гривень. Фотографа – 5 тисяч гривень.

Цьогоріч не оминають школярі і розкішні автомобілі. Випускники готові орендувати навіть лімузин, щоб приїхати зі школи в ресторан на ефектному авто. Така послуга в середньому коштує 280 гривень за годину з однієї людини.

Як на пропозиції дітей реагують батьки?

Думки батьків теж розділилися. Хтось пропонує влаштувати дітям свято, адже закінчення школи раз в житті. Дехто категорично ставиться до проведення масових заходів в умовах пандемії.

"Дуже прикро, що наші діти можуть залишитися без випускного. Ні останнього дзвоника, ні випускного. Все-таки у них починається новий етап в житті, а вони навіть зі школою не можуть нормально попрощатися.

Моя донька дуже мріє станцювати випускний вальс. Ніхто не враховує думки дітей. Все вирішили за них. Діти не винні, що сталася пандемія.

ЗНО можна проводити, а випускний зі своїми однокласниками – ні. Повне безглуздя", – зауважує мама 11-класниці Тетяна.

Найзаможніші батьки взагалі пропонують поїздку в Єгипет або тур Європою. Вартість такого відпочинку може коштувати від 8 тисяч гривень з однієї людини.

Але, як кажуть батьки, організувати такий відпочинок буде складно зважаючи на обмеження інших країн та обов’язкове ПЛР-тестування.

Випускники планують весело провести час

"На мою думку, в такий важкий для країни час категорично не можна проводити ніяких масових заходів.

Діти можуть легко перенести вірус, а от інфікувати своїх рідних – легко. Якби учні не хотіли, ми маємо їм пояснити до чого це може призвести.

Я пропонувала іншим батькам та дітям весело провести час з рідними та згадати, як пройшло навчання в школі. Та й після випуску зі школи вони зможуть ще не раз зустрітися", – категорично відповідає матір 11-класника з Одеси Людмила Рябоконь.

А от мати учениці Кам’янець-Подільської школи Наталя підтримує бажання своєї дитини замість випускного влаштувати екскурсію Україною.

Вона рекомендує дітям її організувати у червні, коли в країні більш-менш стабілізується ситуація з коронавірусом.

Наталя Притуляк, спеціально для УП.Життя

Всі світлини Дмитра Ларіна

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