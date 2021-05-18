Підліток, у якого померли батьки через COVID-19, покінчив з життям самогубством

У київській лікарні помер 15-річний підліток, який намагався покінчити життя самогубством.

Про інцидент розповіли у поліції Київської області.

Денис Родіков пішов із дому вранці 17 травня. Попередньо він залишив допис про свій намір вчинити суїцид у соцмережах.

У відеоролику хлопець наголосив, що вирішив накласти на себе руки не через школу чи булінг.

Варто зазначити, що у березні хлопець втратив обох батьків, які загинули внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби, пише "Укрінформ".

Володимир та Діана Родікови заснували дитячий будинок сімейного типу на Київщині. Разом вони виховували 5 рідних та 8 усиновлених дітей.

Правоохоронці розповідають, що розпочали пошуки підлітка одразу після того, як він пішов з дому.

За допомогою камер відеонагляду їм вдалося відстежити, що хлопець викинув верхній одяг у селищі Калинівка.

Ймовірно, він вчинив так заради маскування.

"Поліція постійно моніторила повідомлення на спецлінію "102" та встановила, що саме в Києві хлопець стрибнув із мосту на бетонний тротуар.

У тяжкому стані його доставили до лікарні. Зранку юнак помер", – повідомляють у Нацполіції.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 120 Кримінального кодексу України (Доведення до самогубства).

"Вкотре закликаємо батьків, осіб, які їх замінюють, та родичів, не будьте байдужими до проблем дітей!

Цікавтесь їхнім дозвіллям, будьте терплячими, намагайтесь зрозуміти та підтримати у важку хвилину, розділяйте захоплення.

Також звертаємося до підлітків. Якщо ваші однолітки демонструють, навіть жартома, підозрілу поведінку, повідомляйте про це дорослим", – закликають правоохоронці.

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