В Україні сплеск спроб суїциду та насилля серед підлітків

У 2021 році в Україні зросла кількість випадків, коли підлітки намагалися покінчити із життям.

Від початку року було зареєстровано 90 суїцидальних випадків серед дітей.

Таку статистику озвучила генеральний прокурор Ірина Венедіктова під час конференції 14 травня, пише "Інтерфакс-Україна".

"В країні в цьому році ми всі спостерігаємо сплеск спроб суїциду серед підлітків.

Тільки з початку року зареєстровано 90 суїцидальних випадків, в той час, як за весь минулий рік їх було 123, а у 2019 році – 111", – розповіла генпрокурор.

Фото monkeybusiness/Depositphotos

За її словами, у країні також залишається високим рівень тяжких злочинів, скоєних стосовно дітей.

"Стурбованість викликає високий рівень тяжких та особливо тяжких злочинів, в яких потерпілими є діти, перш за все, умисних вбивств, замахів, зґвалтувань", – додала Венедіктова.

Торік жертвами умисних вбивств і замахів на них стали 63 дитини.

Також збільшилась кількість дітей, які постраждали від кримінальних правопорушень, пов'язаних з домашнім насильством.

Детальніше про спроби дитячих самогубств, та як діяти батькам в таких випадках, можете прочитати у нашому матеріалі:

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