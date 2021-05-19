Вступна кампанія-2021: коли вона відбудеться та які документи потрібні

Незалежно від епідеміологічної ситуації вступна кампанія 2021 року буде проходити у звичному режимі, проте з дотриманням карантинних обмежень.

Про це повідомили у Міністерстві освіти та науки.

У відомстві також розповіли, коли розпочнеться прийом заяв та які документи потрібно підготувати вступникам.

Дати проведення вступної кампанії-2021

Реєстрація електронних кабінетів для вступу на 1 курс для здобуття ступеня молодшого бакалавра або бакалавра розпочинається 1 липня.

Медичні огляди та інші доконкурсні процедури, якщо це викликано особливими умовами конкурсного відбору, проводяться до 9 липня

❗️Прийом заяв і документів починається 14 липня.

❗️Для тих, хто вступає на основі співбесіди, вступних іспитів, творчих конкурсів, прийом документів закінчується о 18:00 16 липня.

❗️Абітурієнти, які вступають за результатами ЗНО, а також вступних іспитів та творчих конкурсів, які були складені з 1 до 13 липня, повинні подати заяви та документи до 18:00 23 липня.

Фото vadimphoto1@gmail.com/Depositphotos

Вступні іспити та творчі конкурси проводяться в кілька сесій:

з 1 до 13 липня включно – для вступників на місця державного та регіонального замовлень;

з 14 до 23 липня можуть проводитись додаткові сесії творчих конкурсів для вступників на контракт;

з 17 до 19 липня включно проводяться співбесіди.

У 2021 році списки рекомендованих до зарахування на бюджет оприлюднять в такі терміни:

для тих, хто проходив співбесіди та за квотою 2 – не пізніше 20 липня ;

для інших – не пізніше 28 липня .

Переведення на вакантні бюджетні місця будуть тривати до 19 серпня.

Які документи потрібні для вступу

Цьогоріч вступники можуть подати до 5 заяв на місця державного та регіонального замовлення на будь-які спеціальності.

Максимально можна подати 30 заяв на контрактну форму навчання.

Абітурієнти мають право вступати у вищий навчальний заклад на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020 та 2021 років.

Загалом є два способи подачі заяви на вступ – в електронній та паперовій формі.

Електронна форма

Вступники, які подають заяви в електронній формі, реєструють особистий електронний кабінет на цьому сайті. Він працює під час вступної кампанії.

Під час реєстрації вступник зазначає такі дані:

адресу електронної пошти, до якої має доступ (вказана адреса буде логіном для входу до кабінету);

пароль для входу до кабінету;

номер, пін-код і рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;

серію та номер документа про повну загальну середню освіту;

середній бал додатка до вказаного документа.

Середній бал обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин та розраховується як середнє арифметичне всіх оцінок у додатку атестата.

Водночас предмети, за якими зроблено запис "звільнений(а)", а також факультативи, в загальну кількість не враховуються.

Паперова форма

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

документа, що посвідчує особу;

військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2, квотою-3 чи квотою-4 на основі повної загальної середньої освіти.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає такі документи:

копію документа (одного з документів), що посвідчує особу;

копію військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);

копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання;

чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см.

Детальніше про те, які вступники мають право подавати заяви у паперовому виді, читайте за посиланням.

В умовах прийому 2021 не передбачено, що вступники повинні подавати медичну довідку.

Проте виші можуть встановити додатковий перелік документів, необхідних для вступу на певну спеціальність або конкурсну позицію.

Тому це варто уточнити у приймальній комісії вишу.

Вступники, які проходять вступні іспити та творчі конкурси, повинні мати із собою оригінал документу, що посвідчує особу, екзаменаційний листок з фотокарткою та документ, що підтверджує право на участь у вступному іспиті.

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