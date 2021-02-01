В Україні розпочалася реєстрація на ЗНО: інструкції для вступників та батьків

Реєстрація на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) розпочалася 1 лютого і триватиме до 5 березня 2021 року.

У Міністерстві освіти та науки та в Українському центрі оцінювання якості освіти, пояснили, що потрібно зробити випускникам та вступникам, щоб зареєструватися на тестування.

Реєстрація на ЗНО відбувається на сайті Центру.

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Щоб зареєструватися для участі в ЗНО, потрібно зробити 3 кроки:

Правильно обрати категорію особи.

У списку категорій є:

випускник закладу загальної середньої освіти 2021 року,

учень (слухач) закладу професійної (професійно-технічної) освіти,

студент закладу вищої освіти,

випускник минулих років,

випускник, який здобуде в 2021 році повну загальну середню освіту в закордонному закладі освіти.

Створити й заповнити реєстраційну картку за допомогою сервісу "Зареєструватися" на сайті УЦОЯО.

Там потрібно вказати прізвище, ім’я, по батькові, тип документа, який посвідчує особу (паспорт/ID-картка) та його номер, заклад освіти та його адресу.

Якщо ви випускник минулих років, місце навчання вказувати не потрібно.

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Підготувати комплект реєстраційних документів.

Випускникам шкіл, студентам професійно-технічних закладів і коледжів, які цього року завершують навчання, потрібно подати документи людині, відповідальній за реєстрацію в закладі, в якому навчаються.

Випускникам минулих років потрібно надіслати документи до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти.

Комплект реєстраційних документів має містити:

оформлену реєстраційну картку, бланк якої формується за допомогою форми "Зареєструватися" під час другого кроку реєстрації;

засвідчену копію паспорта громадянина України (на копії потрібно написати "Згідно з оригіналом", поставити особистий підпис, ініціали та прізвище, дату засвідчення копії);

засвідчену копію документа про повну загальну середню освіту (для випускників минулих років);

за потреби подати додаткові документи. Вони необхідні для створення умов для складання ЗНО людям з різними потребами. Наприклад, учасникам ЗНО з інвалідністю для проходження ЗНО в аудиторіях на перших поверхах пунктів тестування чи в аудиторіях, де здійснюють сурдопереклад, потрібен медичний висновок про створення особливих умов для проходження ЗНО.

Детальніше про особливі умови проходження ЗНО та документи, які необхідно для цього подати, можна прочитати за посиланням у розділі "Окремим категоріям учасників".

Також Центр створив детальну відеоінструкцію, яка допоможе з реєстрацією на ЗНО:

Дати основної сесії ЗНО в 2021 році: 21 травня – тестуванням з хімії, 24 травня – тестування з іспанської, німецької, французької мов, 25 травня – з англійської мови, 28 травня – з математики, 1 червня – з української мови, української мови і літератури, 4 червня – з історії України, 7 червня – з фізики, 10 червня – з біології, 5 червня – з географії.

Для того, щоб дітям краще підготуватися та упевненіше почуватися під час ЗНО, український центр оцінювання якості освіти підготував для дітей та батьків рекомендації.





Допоможіть своєму синові / своїй доньці визначитися з переліком предметів ДПА і ЗНО

ДПА І ЗНО – не одне і теж.

Державна підсумкова атестація (ДПА) – це оцінювання результатів навчання учнів за ключовими предметами у школі. Простими словами – іспити. Їх складають у 4-му, 9-му і 11-му класах.

Раніше ДПА в 11 класі також проводили як екзамен і його результати вносили в шкільний атестат.

Опісля випускники складали ЗНО.

Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) – інструмент забезпечення рівного доступу до вищої освіти.

Раніше його результати використовували тільки для визначення конкурсного бала під час вступу.

Із 2015 року результати ЗНО стали зараховувати як оцінки за ДПА і зазначати в додатку до атестата.

Тобто в школах скасували іспити в 11 класі – і в шкільний атестат вносять бали із ЗНО (тільки переводять за 12-бальною шкалою).

Ці ж самі результати ЗНО, але вже за 100-бальною шкалою, подають при вступі у виш для визначення конкурсного бала.

Щоб результати ЗНО зарахували як оцінки за ДПА, потрібно вказати на це під час реєстрації.

Перелік предметів ДПА щороку визначає Міністерство освіти і науки України.

Цьогоріч випускники закладів загальної середньої освіти обов’язково мають скласти ДПА з 4 предметів: 1. Українська мова 2. Математика 3. Або історія України, або іноземна мова – на вибір випускника/випускниці. Серед іноземних можна вибрати: англійську,

німецьку,

французьку,

іспанську. 4. Один із запропонованого переліку: історія України,

іноземна мова (англійська/ іспанська/німецька/французька),

біологія,

географія,

фізика,

хімія.

ЗНО можна скласти щонайменше із чотирьох предметів та щонайбільше з п’яти, тобто до вибраних предметів для ДПА можна добрати ще один.

Майбутній абітурієнт може вибрати тестування:

з хімії,

з іспанської, німецької, французької мов,

з англійської мови,

з математики,

з української мови, української мови і літератури,

з історії України,

з фізики,

з біології,

з географії.

Важливо: у 2021 році в переліку навчальних предметів, із яких проходитиме ЗНО, відокремлюють українську мову й українську мову і літературу.

Тобто учень може вибрати або тест з української мови або з української мови і літератури.

Тестування з мови та літератури потрібне лише тим абітурієнтам, які вступають на спеціальності гуманітарного напрямку.

Які спеціальності потребують ЗНО з української мови та літератури, можна прочитати за посиланням.

Вступники на інші спеціальності можуть проходити тестування лише з української мови.

Тим, хто не планує вступати до вишу, достатньо буде пройти тест з української мови. Так вони зможуть отримати підсумковий бал з української мови в шкільний атестат та не витрачати час на підготовку до завдань з української літератури.

Один тест міститиме завдання лише з мови, а інший – з мови та літератури.

Якщо учасник обере ЗНО з української мови і літератури, то матиме одразу три оцінки: оцінку за ДПА, оцінку за ЗНО з української мови та оцінку за ЗНО з української мови та літератури.

Тобто якщо учасник обере цей тест, то зможе вступати на будь-яку спеціальність.

Фото luckybusiness/Depositphotos

Яким буде тест із математики у 2021 році?

Тести з математики будуть двох типів: математика профільного рівня і математика рівня стандарту.

🔴 Тест для випускників, які навчалися за рівнем стандарту, буде містити 28 завдань. На його виконання відведено 150 хвилин. 🔴 Зошит із тестами профільного рівня складається із 34 завдань, на виконання яких учень матиме 210 хвилин.

Якщо учень навчався за рівнем стандарту та НЕ планує вступати до вишу, де вимагають ЗНО з математики – складає тест з математики рівня стандарту

В такому випадку випускник отримує лише оцінку ДПА за 12-бальною шкалою.

Учень, який навчався за рівнем стандарту, але хоче поступити у вищий навчальний заклад, де потрібна математика – повинен скласти тест профільного рівня.

Тоді учень також отримає результат ЗНО за 100-бальною шкалою.

Учні, які вивчали математику за профільним рівнем, незалежно від подальших планів на вступ, повинні виконати тест із завданнями поглибленого рівня.







Залучайтеся більше, ніж зазвичай

Разом із донькою / сином зробіть віртуальну екскурсію сайтом Українського центру оцінювання якості освіти, ознайомтеся з матеріалами рубрики "ЗНО/ДПА".

У розділі "Підготовка. ЗНО-2021" подано докладний опис усіх предметів ЗНО:

за якою програмою потрібно готуватися,

зі скількох тестових завдань складається сертифікаційна робота,

скільки часу відводиться на тест, як оцінюють різні типи завдань.

Проведіть репетицію ЗНО. Для цього перейдіть до розділу "Підготовка. Тести минулих років", де знайдете тестові матеріали, згруповані за предметами і роками.

Роздрукуйте тестовий зошит із будь-якого предмета і запропонуйте дитині максимально відповідально виконати запропоновані завдання за час, відведений на виконання тесту.

Установіть кількість правильних відповідей (їх можна знайти у цьому ж розділі). Результат укаже на теми, над якими варто попрацювати ще.







Використайте з дітьми віртуальні ресурси для підготовки до ЗНО

"Українська правда. Життя" підготувала добірку безкоштовних ресурсів та курсів, які допоможуть повторити і систематизувати знання, а також ознайомитися із самим форматом ЗНО.

За посиланням ви знайдете безкоштовні онлайн-курси з:

української мови та літератури,

математики,

історії України,

англійської мови,

біології,

хімії,

фізики,

географії.

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