Жінці, яка разом з дітьми псувала українські паспорти, поліція вручила два протоколи

У Харкові поліція склала два протоколи на жінку, яка разом із дітьми псувала свої закордонні паспорти та образливо висловлювалася про Україну.

Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

За його словами, жінка з трьома дітьми влаштувала "перфоманс" з псуванням закордонних паспортів.

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"Вона і її діти образливо висловлювалися на адресу держави Україна і кидали паспорта на землю, показуючи свою неповагу до документа українського громадянина", – розповідає Геращенко.

Жінку обурило те, що прикордонники не дозволили їй разом із дітьми полетіти закордон.

При цьому заступник міністра пояснив, що жінки не мала для цього необхідних документів.

"...Законодавство України прямо встановлює вимогу наявності згоди батька дітей на їх виїзд за межі України, якщо вони подорожують тільки з матір'ю.

Такої згоди серед наданих для прикордонного контролю документів не було.

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І тому прикордонники виконали свій обов'язок і не допустили порушення Закону. І правильно зробили", – зауважив Геращенко.

Заступник міністра додав, що незнання закону не звільняє від обов'язку його виконувати.

"За образи на адресу держави і народу України у нас не передбачено відповідальності. На жаль...

А ось за дрібне хуліганство і невиконання обов'язків по нормальному вихованню дітей відповідальність, нехай і невелика, але є", – наголосив Геращенко.

За його словами, сьогодні під час вильоту з Харкова, правоохоронці вручили жінці два протоколи за дрібне хуліганство (стаття 173) та ухилення від нормального виховання дітей (стаття 184).

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