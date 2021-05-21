"Діма, ми встигли": для хлопчика, якому потрібно більше 2 млн доларів на лікування, зібрали кошти

Батьки Діми Свічинського, якому поставили страшний діагноз – спінальну м’язову атрофію, закривають збір коштів – їм вдалося отримати необхідні 2,3 млн доларів для лікування хлопчика.

Про Віталій та Марія Свічинські розповіли у відеозверненні, опублікованому на Facebook.

Коли в тримісячного малюка діагностували СМА, батьки разом із командою небайдужих організували кампанію зі збору коштів на препарат Zolgensma.

Укол цих ліків потрібен всього один, але він коштує 2,3 млн доларів.

Сім'я Свічинських

"Коли ми дочекалися результату генетичного аналізу, у мене був комок в горлі, жахливий біль всередині, сльози, я весь день просто проплакала і взагалі не уявляла, як ми цю суму зберемо, як ми врятуємо нашого малюка", – розповідає мати малюка Марія Свічинська.

Але подружжя не здалося. Команда придумала слоган "Діма, ми встигнемо".

"Це слоган, який ідеально відобразив те, що нам треба було зробити за 3 місяці", – додає Віталій Свічинський.

Люди у соціальних мережах брали участь у челенджах на підтримку Дмитра, влаштовували аукціони побачень з відомими людьми тощо.

"У мене серце вилітало з грудей, коли кожну секунду на мій телефон надходило повідомлення про грошові перекази від вас", – ділиться переживаннями батько хлопчика.

Сім’ї вдалося зібрати більшу частину коштів. Суму, якої бракувало, надіслав анонімний благодійник.

"Дякуємо за те, що подарували шанс на повноцінне життя нашому синочку", – каже мама Діми.

Тепер малюку зможуть зробити дороговартісний укол, який допоможе йому одужати.

Нагадаємо, для дівчинки із такою ж хворобою сьогодні збирають 67,5 млн грн на лікування.

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.

Також ми ведемо корисний Telegram-канал "Мамо, я у шапці!"