"Діма, ми встигли": для хлопчика, якому потрібно більше 2 млн доларів на лікування, зібрали кошти

Батьки Діми Свічинського, якому поставили страшний діагноз – спінальну м’язову атрофію, закривають збір коштів – їм вдалося отримати необхідні 2,3 млн доларів для лікування хлопчика.

Про Віталій та Марія Свічинські розповіли у відеозверненні, опублікованому на Facebook.

Коли в тримісячного малюка діагностували СМА, батьки разом із командою небайдужих організували кампанію зі збору коштів на препарат Zolgensma.

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Укол цих ліків потрібен всього один, але він коштує 2,3 млн доларів.

Сім'я Свічинських

"Коли ми дочекалися результату генетичного аналізу, у мене був комок в горлі, жахливий біль всередині, сльози, я весь день просто проплакала і взагалі не уявляла, як ми цю суму зберемо, як ми врятуємо нашого малюка", – розповідає мати малюка Марія Свічинська.

Але подружжя не здалося. Команда придумала слоган "Діма, ми встигнемо".

"Це слоган, який ідеально відобразив те, що нам треба було зробити за 3 місяці", – додає Віталій Свічинський.

Люди у соціальних мережах брали участь у челенджах на підтримку Дмитра, влаштовували аукціони побачень з відомими людьми тощо.

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"У мене серце вилітало з грудей, коли кожну секунду на мій телефон надходило повідомлення про грошові перекази від вас", – ділиться переживаннями батько хлопчика.

Сім’ї вдалося зібрати більшу частину коштів. Суму, якої бракувало, надіслав анонімний благодійник.

"Дякуємо за те, що подарували шанс на повноцінне життя нашому синочку", – каже мама Діми.

Тепер малюку зможуть зробити дороговартісний укол, який допоможе йому одужати.

Нагадаємо, для дівчинки із такою ж хворобою сьогодні збирають 67,5 млн грн на лікування.

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