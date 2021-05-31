Українців закликають боротися із російськими написами на етикетках та пояснюють як

Українці розпочали челендж #bathroom_challenge у Facebook та закликають боротися із російськими написами на етикетках товарів, які продають в Україні.

Розпочав ініціативу мовний активіст Святослав Літинський, який був одним із кандидатів на посаду Уповноваженого із захисту державної мови.

Суть челенджу у тому, щоб знайти етикетки російською мовою та написати виробнику листа з проханням перекласти інформацію українською.

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Ось інструкція від Юлії Сабадишиної, яка також долучилася до ініціативи:

ідете у ванну,

знаходите етикетки з російською мовою на титульній стороні,

шукаєте на зворотному боці, хто виробник чи імпортер та його адресу,

пишете туди листа-звернення, що вам НЕ ок купувати в Україні продукцію з етикетками НЕ українською,

відправляєте (бажано рекомендованим листом),

публікуєте допис і тегаєте друзів із проханням долучитися.

"Так, якийсь один лист нічого не змінить. Імовірно, з нього навіть посміються.

Але я – лише крапля в океані, а таких крапель вже є чимало. І нам зовсім не складно витратити на цю справу трохи часу", – розповідає Сабадишина.

Активістка також опублікувала шаблон листа, яким може скористатися кожен охочий.

Адресу, куди відправляти, можна знайти на етикетці товару, зазначає Сабадишина.

"Звичайно, кожен лист потрібно змінювати, щоб не перетворити це на спам", – радить активістка.

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Завдяки челенджу американський бренд Head&Shoulders вже відреагував на листи та почав писати на етикетках українською.

Святослав Літинський попереджає, що зусилля можуть принести результат не одразу. Наприклад, Head&Shoulders змінили написи приблизно через 8 місяців.

"Але не слід розчаровуватися, якщо такий результат буде отримано не одразу, а за 2 5 10 років.

Лише ми можемо змінювати навколишній світ і ми за нього відповідальні!", – вважає мовний активіст.

Сам Літинський активно та систематично бореться за українську мову в Україні. Наприклад, завдяки його зусиллям у Харкові скасували регіональну мову.

Нагадаємо, мовному омбудсмену можна скаржитися щодо порушення мовного законодавства.

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