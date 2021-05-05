Киянам, які записалися на щеплення проти COVID-19, приходять SMS про видалення їхніх даних. Що відбувається?

Киянам, які записалися на вакцинацію проти COVID-19 як публічні особи, почали приходити SMS від Департаменту охорони здоров'я КМДА про те, що "надані персональні дані при заповненні форми для запису на щеплення – знищено".

Відповідне повідомлення опублікував продюсер телеканалу "Київ" Роман Недзельський на своїй сторінці у Facebook.

"Коротка і сумна історія того, як я спробував щепитися і думав, що я якийсь там лідер думок та популяризатор вакцинації. Шах і мат", – написав Недзельський.

У коментарях під постом люди зазначили, що отримали такі ж повідомлення. Серед одержувачів були навіть ті, хто вже щепився першою дозою вакцини проти COVID-19.

У Департаменті охорони здоров'я КМДА пояснюють таке рішення тим, що Міністерство охорони здоров’я скасувало позачергову вакцинацію публічних осіб залишками доз вакцини, але чому вирішили видалити списки публічних людей, охочих вакцинуватися – не повідомляють.

Нагадаємо, у березні 2021 року МОЗ дозволило вакцинувати проти COVID-19 публічних та відомих осіб поза чергою залишковими дозами.

Йшлося про тих, хто є авторитетом для певної групи людей, щоб популяризувати щеплення.

"Насамперед, це наші ветерани АТО, після цього – відомі люди з політичної сфери, тобто народні депутати, голови обласних адміністрацій, обласних рад, ОТГ. Тобто ті люди, за яких віддавало свої голоси населення.

А далі вже йдуть популярні співаки, письменники, художники, журналісти, які по віку старше 60 років", – пояснював в інтерв’ю "Українській правді. Життя" головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Охочі могли реєструватися через спеціальні онлайн-форми або написавши на електронну адресу департаментів охорони здоров’я облдержадміністрацій.

У квітні до наказу внесли зміни і щеплення публічних людей поза чергою скасували.

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