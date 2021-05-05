Киянам, які записалися на щеплення проти COVID-19, приходять SMS про видалення їхніх даних. Що відбувається?

Киянам, які записалися на вакцинацію проти COVID-19 як публічні особи, почали приходити SMS від Департаменту охорони здоров'я КМДА про те, що "надані персональні дані при заповненні форми для запису на щеплення – знищено".

Відповідне повідомлення опублікував продюсер телеканалу "Київ" Роман Недзельський на своїй сторінці у Facebook.

"Коротка і сумна історія того, як я спробував щепитися і думав, що я якийсь там лідер думок та популяризатор вакцинації. Шах і мат", – написав Недзельський.

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У коментарях під постом люди зазначили, що отримали такі ж повідомлення. Серед одержувачів були навіть ті, хто вже щепився першою дозою вакцини проти COVID-19.

У Департаменті охорони здоров'я КМДА пояснюють таке рішення тим, що Міністерство охорони здоров’я скасувало позачергову вакцинацію публічних осіб залишками доз вакцини.

Чому списки публічних людей, охочих вакцинуватися, вирішили видалити, пояснили у МОЗ:

"Керуючись Законом України № 2297-VI "Про захист персональних даних" від 01.06.2010, департаменти охорони здоров’я областей та м. Києва знищили персональні дані публічних діячів, які ті надавали під час заповнення форми для запису на щеплення проти COVID-19 залишковими дозами".

Нагадаємо, у березні 2021 року МОЗ дозволило вакцинувати проти COVID-19 публічних та відомих осіб поза чергою залишковими дозами.

Йшлося про тих, хто є авторитетом для певної групи людей, щоб популяризувати щеплення.

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"Насамперед, це наші ветерани АТО, після цього – відомі люди з політичної сфери, тобто народні депутати, голови обласних адміністрацій, обласних рад, ОТГ. Тобто ті люди, за яких віддавало свої голоси населення.

А далі вже йдуть популярні співаки, письменники, художники, журналісти, які по віку старше 60 років", – пояснював в інтерв’ю "Українській правді. Життя" головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Охочі могли реєструватися через спеціальні онлайн-форми або написавши на електронну адресу департаментів охорони здоров’я облдержадміністрацій.

У квітні до наказу внесли зміни і щеплення публічних людей поза чергою скасували.

Тепер щеплювати залишковими дозами можна лише людей, визначених у першому та другому етапах вакцинації, зазначають у МОЗ.

Йдеться про:

медиків і працівників закладів охорони здоров’я,

мешканців та персонал будинків для літніх людей та спеціалізованих інтернатів,

учасників Операції об'єднаних сил на Сході України,

соціальних працівників,

священнослужителів,

олімпійців і паралімпійців, які представлятимуть Україну на змаганнях в Токіо у 2021 році,

освітян, які залучені до проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО),

співробітників патрульної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій та прикордонників,

а також людей віком від 65 років.

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