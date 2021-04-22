Все, що варто знати про вакцинацію проти COVID-19 в Україні

Дотримання епідемічних правил та вакцинація – це ті стратегії, які допоможуть побороти COVID-19.

Наразі в Україні щеплення роблять трьома вакцинами – Covishield від AstraZeneca, Coronavac від Sinovac і Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

Всі вакцини проходять відповідні фази доклінічних та клінічних досліджень. При цьому клінічні дослідження відбуваються в кілька етапів.

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Усі вакцини, які перебувають на III фазі клінічних випробувань, перевірили на безпечність.

Кожна країна, наша зокрема, має регуляторні органи, які контролюють безпеку та ефективність вакцин перед їхнім широким використанням.

В усьому світі ВООЗ координує низку незалежних технічних органів, які перевіряють безпеку вакцин до і навіть після їхнього запровадження.

Суворі тести та клінічні випробування, котрі пройшли вакцини, схвалені ВООЗ для використання, підтверджують їхню безпечність та ефективність у боротьбі із захворюваннями.

Попри швидкість розроблення вакцин проти COVID-19, вони отримують необхідні дозволи регуляторних органів, лише якщо відповідають суворим стандартам безпеки та ефективності.

Наразі ліків проти коронавірусу не існує.

Тому вакцинація проти COVID-19, по-перше, це захист для окремої людини, оскільки навіть у випадку інфікування гарантує легкий або безсимптомний перебіг захворювання.

По-друге, захист системи охорони здоров'я і лікарів від перевантаження. У країнах, де першу дозу отримали 50% населення, як Ізраїль чи Велика Британія, спостерігається зменшення важкого перебігу коронавірусної хвороби. Тому можна сміливо припустити, що вакцинація виправдовує свої ключові цілі.

МОЗ та міністр Максим Степанов роблять усе можливе, аби вакцинальна кампанія в Україні відбувалася якомога швидшими темпами.

За підписаними та проплаченими контрактами лише в першому півріччі 2021 Україна мала отримати 3,9 млн доз вакцин.

Поки що є 715 тис. доз, які надійшли за контрактами, та 117 тис. доз Pfizer за ініціативою COVAX.

На жаль, ця ситуація типова для всіх країн – постачання зриваються по всьому світу, адже заводи-виробники працюють передусім на своїх громадян. Утім, ми робимо все, аби йти за планом вакцинації.

За ініціативою COVAX Україна поки отримала 117 тис. доз вакцин Pfizer.

Фото soniabonetruiz/Depositphotos

На сьогодні протипоказання щодо вакцинації мають лише окремі категорії населення, і їх не так багато.

Це люди, котрі мають важку алергічну реакцію на попередню дозу вакцини; у кого гіперчутливість до одного з компонентів вакцини (дізнатися про склад препарату можна в медичних працівників, які вакцинують); у разі гострого захворювання (температура тіла вище як 38,5ºC).

Незначні інфекції, навіть застуда або субфебрильна температура, не перешкода отримати щеплення.

Наприклад, людям, які приймають препарати, що впливають на імунну систему, мають серйозні хронічні захворювання або ж схильні до важких алергічних реакцій, потрібно проконсультуватись про вакцинацію зі своїм лікарем завчасно та повідомити про це медичного працівника, який робить щеплення.

Також перед вакцинацією відбувається медичний огляд пацієнтів. Будь ласка, повідомляйте лікаря, який вас оглядає перед щепленням, про будь-які алергічні реакції, що були раніше. Також запитуйте про склад вакцини, дізнавайтеся, може, вам варто перевіритись на алергічні реакції.

Часто виникає запитання, чи слід вакцинуватися, якщо людина перехворіла на COVID-19?

Тут зазначу, що вакцинацію осіб, які нещодавно перехворіли або на стадії одужання в лікуванні COVID-19, варто відкласти принаймні на 6 місяців. Так радить Національна технічна група експертів із питань імунопрофілактики.

Після вакцинації слід очікувати побічні реакції. В інструкції виробника всі вони зазначені, але найбільш вичерпну відповідь дасть лікар.

З досвіду вакцинації в Україні найпоширенішими симптомами були: біль у зоні щеплення, підвищення температури, запаморочення та головний біль.

Ці реакції є цілком очікуваними, адже ваше тіло бореться зі збудником. Нормально, якщо ви відчуваєте побічні реакції 1-2 дні. Якщо вони продовжуються, обов’язково зверніться до свого сімейного лікаря.

Хотів би зупинитися і на такому питанні, як відмови лікарів від вакцинації. Не варто шукати тут зради.

Медики відмовляються з тієї причини, що нещодавно перехворіли. І це стосується не тільки тих, хто працює на "ковідній передовій", а й сімейних лікарів. Чимало з них уже перенесли COVID-19.

Підвищена температура або алергічна реакція на компоненти вакцини також є причиною відмов. Уявіть, ви прийшли на вакцинацію, вам міряють температуру й термометр показує 38,0ºC або 38,5ºC. Звісно ж, тривожність зростає і ви обираєте варіант тимчасово пропустити свою чергу та з’ясувати причини підвищеної температури.

Наголошую, що пропуск черги не означає, що особа більше не зможе вакцинуватися. Ми надамо кожному громадянинові України старше 18 років можливість отримати своє щеплення в будь-який зручний момент за наявності вакцини.

І наостанок: пам'ятаймо, що в нашому оточенні є люди з тяжкими хворобами та алергічними реакціями, які у групі ризику щодо тяжкого перебігу COVID-19. На жаль, вони не можуть бути захищені через вакцинацію.

І тільки спільно вакцинуючись ми можемо вберегти їх від хвороби. Тож вакцинація – це захист не лише себе, а й своїх рідних та близьких.

Роман Родина, генеральний директор ДУ "Центр громадського здоров’я МОЗ України", спеціально для УП.Життя

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Титульна світлина vectorlab/Depositphotos

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