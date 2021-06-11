Цьогоріч в Україні відзначать найкращого вчителя з прифронтової зони

На щорічній премії для вчителів Global Teacher Prize Ukraine 2021 вперше відзначать вчителів, які працюють у прифронтових зонах.

Відтепер педагоги можуть отримати нагороду у спеціальній номінації.

"На Сході країни вже підросло покоління школярів, які не бачили України без війни. Хто інтегрує їх в українське суспільство?

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Вчителі, що працюють там, ризикуючи власним життям.

Ми хочемо зробити їх щоденний подвиг помітним", – пояснює голова громадської спілки "Освіторія" та засновниця премії Зоя Литвин.

Амбасадором номінації стане український письменник Сергій Жадан, який регулярно їздить на Схід та відвідує прифронтові школи.

"За сім років війни мав нагоду спілкуватися з багатьма педагогами, які не кинули свої школи й своїх дітей, в надзвичайно складних і несприятливих умовах продовжуючи роботу.

Вчителі прифронтової зони заслуговують на особливу увагу та повагу, оскільки саме від них залежить, наскільки діти будуть відчувати свою країну, наскільки вони віритимуть у майбутнє, яким вони його собі уявлятимуть", – додає він.

Взяти участь або номінувати учителя можна на сайті премії до 1 серпня.

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Нагородять переможців під час урочистої церемонії на Міжнародний день учителя 2 жовтня 2021 року.

Лауреат у номінації "Учитель прифронтової зони" отримає в нагороду можливість відправитися в освітню подорож.

А найкращий учитель країни здобуде головний приз – 250 тисяч гривень та підтримку реалізації власних освітніх проєктів від організатора премії громадської спілки "Освіторія".

Нагадаємо, що у 2020 найкращим вчителем року за версією Global Teacher Prize Ukraine став Василь Дяків, учитель історії України, громадянської освіти та всесвітньої історії з Тернопільщини.

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