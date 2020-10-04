Визначили найкращого вчителя року за версією Global Teacher Prize Ukraine

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
16423
4 жовтня 2020

Найкращим вчителем 2020 року за версією Global Teacher Prize Ukraine став Василь Дяків. 

Про це повідомили на офіційній сторінці премії у мережі. 

Урочиста церемонія нагородження пройшла у Києві 3 жовтня. 

Реклама:

Василь Дяків –  учитель історії України, громадянської освіти та всесвітньої історії, працює у гімназії міста Заліщики Тернопільської області. 

 Василь Дяків Фото Освіторія

Переможець отримає головний приз – 250 тисяч гривень.

Крім того, матиме змогу відвідати найбільшу освітню подію – Global Education and Skills Forum 2021, що проходитиме у Лондоні.

Також вчитель року отримує призи від партнерів та організаторів премії, зокрема рік безкоштовного навчання від громадської спілки "Освіторія".

Після перемоги Василь Дяків розповів, що найбільше його надихають успіхи учнів.

А також поділився, які зміни, на його думку, необхідні українській освіті. 

Реклама:

"Найперше, треба підіймати імідж вчителя через вищу освіту — студенти педагогічних вузів повинні бути агентами змін. 

По-друге, вважаю, що 20 предметів у старшій школі — це забагато. Оптимальна кількість 6–8 обов’язкових дисциплін. 

Це складний вибір, адже батьки зазвичай перестраховуються і хочуть, щоб діти вчили геть усе, а ті часто не знають, ким взагалі хочуть бути.

Наша система освіти потребує виходу із зони комфорту: профільну школу планують реформувати аж через 7 років — це занадто пізно. 

Треба вже запускати цей процес і схиляти суспільство до думки про європейський формат освіти, де є конкуренція і боротьба за учня і студента", – розповів Василь Дяків у коментарі "Освіторії".

Вас також може зацікавити:

Шкарлет розповів, що буде із вчительськими зарплатами у 2021 році

Опанувати Tik Tok, проводити опитування в Instagram, вести блог: три вчительки про те, як навчатись, навчаючи

Вчителька вирішила довести, що ЗНО на 200 балів – реально. Що в неї вийшло

"Коли приз занадто крутий, щоб боротись": вчительки з Києва, Сум та Львова про те, як налагодити партнерство з учнями 

Їм вдалося: учитель-ютубер Павло Віктор та вчителька ліцею Оксана Пасічник про засоби та переваги дистанційної освіти

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на нашій сторінці у Facebook.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу або Telegram про здоров'я та здоровий спосіб життя.


Реклама:


Реклама:
 39
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 2186
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3003
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат