Визначили найкращого вчителя року за версією Global Teacher Prize Ukraine

Найкращим вчителем 2020 року за версією Global Teacher Prize Ukraine став Василь Дяків.

Про це повідомили на офіційній сторінці премії у мережі.

Урочиста церемонія нагородження пройшла у Києві 3 жовтня.

Василь Дяків – учитель історії України, громадянської освіти та всесвітньої історії, працює у гімназії міста Заліщики Тернопільської області.

Василь Дяків Фото Освіторія

Переможець отримає головний приз – 250 тисяч гривень.

Крім того, матиме змогу відвідати найбільшу освітню подію – Global Education and Skills Forum 2021, що проходитиме у Лондоні.

Також вчитель року отримує призи від партнерів та організаторів премії, зокрема рік безкоштовного навчання від громадської спілки "Освіторія".

Після перемоги Василь Дяків розповів, що найбільше його надихають успіхи учнів.

А також поділився, які зміни, на його думку, необхідні українській освіті.

"Найперше, треба підіймати імідж вчителя через вищу освіту — студенти педагогічних вузів повинні бути агентами змін.

По-друге, вважаю, що 20 предметів у старшій школі — це забагато. Оптимальна кількість 6–8 обов’язкових дисциплін.

Це складний вибір, адже батьки зазвичай перестраховуються і хочуть, щоб діти вчили геть усе, а ті часто не знають, ким взагалі хочуть бути.

Наша система освіти потребує виходу із зони комфорту: профільну школу планують реформувати аж через 7 років — це занадто пізно.

Треба вже запускати цей процес і схиляти суспільство до думки про європейський формат освіти, де є конкуренція і боротьба за учня і студента", – розповів Василь Дяків у коментарі "Освіторії".

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