Визначили найкращого вчителя року за версією Global Teacher Prize Ukraine

Найкращим вчителем 2020 року за версією Global Teacher Prize Ukraine став Василь Дяків.
Про це повідомили на офіційній сторінці премії у мережі.
Урочиста церемонія нагородження пройшла у Києві 3 жовтня.
Василь Дяків – учитель історії України, громадянської освіти та всесвітньої історії, працює у гімназії міста Заліщики Тернопільської області.
|Василь Дяків Фото Освіторія
Переможець отримає головний приз – 250 тисяч гривень.
Крім того, матиме змогу відвідати найбільшу освітню подію – Global Education and Skills Forum 2021, що проходитиме у Лондоні.
Також вчитель року отримує призи від партнерів та організаторів премії, зокрема рік безкоштовного навчання від громадської спілки "Освіторія".
Після перемоги Василь Дяків розповів, що найбільше його надихають успіхи учнів.
А також поділився, які зміни, на його думку, необхідні українській освіті.
"Найперше, треба підіймати імідж вчителя через вищу освіту — студенти педагогічних вузів повинні бути агентами змін.
По-друге, вважаю, що 20 предметів у старшій школі — це забагато. Оптимальна кількість 6–8 обов’язкових дисциплін.
Це складний вибір, адже батьки зазвичай перестраховуються і хочуть, щоб діти вчили геть усе, а ті часто не знають, ким взагалі хочуть бути.
Наша система освіти потребує виходу із зони комфорту: профільну школу планують реформувати аж через 7 років — це занадто пізно.
Треба вже запускати цей процес і схиляти суспільство до думки про європейський формат освіти, де є конкуренція і боротьба за учня і студента", – розповів Василь Дяків у коментарі "Освіторії".
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