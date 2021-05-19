У мережі працюють шахраї, які продають фейкові відповіді на ЗНО-2021

У мережі працюють шахраї, які пропонують абітурієнтам купити "відповіді" на ЗНО-2021.
В Українському центрі оцінювання якості освіти закликають відхиляти такі пропозиції.
"Як і в попередні роки, задовго до зовнішнього незалежного оцінювання соціальні мережі рясніють "привабливими" пропозиціями, зокрема різні канали в Telegram", – розповідають в УЦОЯО.
Шахраї за певну плату пропонують придбати зошити сертифікаційних робіт ЗНО-2021 із відповідями до них.
Для цього вони щоразу вигадують нові схеми, запевняючи в надійності й правдивості джерела інформації.
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"Наприклад, для "переконливості" надсилають лист із буцімто офіційної скриньки Українського центру оцінювання якості освіти.
Безумовно, купити можна що завгодно, але стовідсотково це не буде тест ЗНО", – наголошують в УЦОЯО.
За їхніми словами, вони створили потужну систему захисту інформації.
Тому укладають тести та друкують сертифікаційні роботи в умовах суворої конфіденційності.
"Окремо зазначимо, що деякі шахраї неправомірно ставлять наш логотип на свій сумнівний контент.
За зміст таких матеріалів Український центр оцінювання якості освіти відповідальності не несе", – додають в установі.
А також радять абітурієнтам зосередитися на ретельній підготовці до ЗНО.
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