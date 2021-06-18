Понад 30 жінок подали до суду на Pornhub через опубліковані з ними відео

Десятки жінок подали до суду на компанію, яка є володіє сайтом Pornhub.

Позивачки звинувачують сайт у публікації приватних відео з ними без їхньої згоди.

У позові йдеться про порушення законодавства щодо захисту жертв торгівлі людьми та насильства.

Тепер компанія Mindgeek звинувачується у керівництві "злочинним підприємством", пише ВВС.

Фото burdun/Depositphotos

У Pornhub такі звинувачення назвали "абсолютно абсурдними, цілковито безглуздими та категорично неправдивими".

А також зазначили, що кожне додане на сайт відео перевіряється модераторами.

"Pornhub має нульову толерантність до незаконного контенту і розслідує будь-які скарги чи звинувачення щодо контенту на наших платформах", – заявили у Pornhub.

В компанії також запевняють, що у них діють ефективні заходи безпеки, зокрема забороняється завантажувати відео неперевіреним користувачам.

При цьому не сайті можна не підтверджувати особу чи вік людей, представлених у завантажених відео.

Крім того, компанія не вимагає підтвердженої згоди людей, які з'являються у відео, розміщених на сайті.

У Pornhub додали, що серйозно ставляться до скарг щодо зловживання своєю платформою, зокрема й у цій справі.

Проте зауважили, що не дозволять "перебільшеним формулюванням позову" відвертати увагу від того факту, що у Pornhub є політика безпеки, яка перевершує заходи будь-якої іншої великої платформи в інтернеті.

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