10 кроків, які допоможуть реалізувати великий проект

Багатьом людям буває важко впоратися з масштабними завданнями та великими проєктами.

Хоча наявність часу, можливостей та необхідних навичок для виконання роботи мають вирішальне значення, часто їх буває недостатньо.

Економічний експерт Ален Самсон у Рsychology Тoday назвав кілька способів, які допоможуть реалізувати великі проєкти.

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Вони не можуть дати рецепт успіху, але допоможуть проаналізувати фактори, які вплинули на здатність домагатися результатів у минулому, і кроки, які можна зробити, щоб допомогти собі в майбутньому.

Фото VaDrobotBO/Depositphotos

Складіть план.

Коли справа доходить до великих проєктів, найважливіше, що потрібно зробити – це скласти план.

Чітке визначення цілей і організованість – перший крок на шляху до успіху.

План повинен бути якомога більш конкретним, відповідаючи на питання про те, як ви підійдете до проєкту і завершите його, коли ви це зробите і де це потрібно зробити.

Дотримуйтеся цього.

Будуючи план, ви також ставите мету.

Це спосіб взяти на себе зобов'язання завершити проєкт.

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Якщо проєкт є частиною вашої роботи, ви, ймовірно, також будете нести за нього відповідальність перед іншими.

Якщо ви робите щось для себе, то, повідомивши іншим людям про вашу мету, ви повинні більш серйозно поставитися до своїх зобов'язань.

Розділіть проєкт на частини.

Чи були ви одним з тих студентів, яким вдалося написати курсову роботу за день до її терміну?

Більшість людей працюють краще при меншому тиску і з більш керованими робочими навантаженнями.

Фактично, поділ великого завдання на більш дрібні частини – одна з найкращих речей, які ви можете зробити.

Це допоможе зробити завдання менш складним і з більшою ймовірністю здійснення належним чином.

Досягнення менших цілей або етапів, пов'язаних з цими заняттям, допоможе зберегти мотивацію.

Зробіть це звичкою.

Великі проєкти, що вимагають декількох робочих сесій, дають вам можливість вибудувати розпорядок дня.

Якщо ви ще не зробили цього на етапі планування, постарайтеся виділити певні дні, час і місце для роботи.

Якщо ви також будете використовувати механізми підтримки, такі як нагадування і контрольні списки, вам буде легше виробити звичку і робити свої зусилля максимально автоматичними.

Почніть у своїй голові.

Навіть при наявності оптимального планування і розпорядку можуть бути моменти, коли думка про продовження проєкту наповнює вас страхом, і ви відчуваєте спокусу відкладати справи на потім.

Тому потрібно перш за все запустити задачу в голові.

Попередні дослідження визначили, що уявне моделювання – це ефективний метод підвищення цілеспрямованих зусиль і продуктивності.

Симуляція допомагає вам послабити власний опір виконанню завдання і готує до майбутньої роботи.

Почніть з легкого.

Багато проєктів містять більш дрібні завдання з різним рівнем складності, і люди іноді закінчують роботу над проєктом, коли перед ними стоїть складне завдання.

Це протилежно тому, що насправді варто робити.

Коли ви закриваєте робочий сеанс, спробуйте налаштувати наступний так, щоб ви могли почати з менш складного завдання.

Це дозволить повернутися до проєкту з легкістю, а не відриватися від нього.

І якщо ви закінчите сеанс більш складним завданням, це може викликати почуття виконаного обов'язку.

Будьте позитивними.

Іноді легше сказати, ніж зробити, але гарний настрій – чудове паливо для продуктивності, а вона, зі свого боку, зміцнює позитивний настрій.

Не змушуйте своє щастя залежати від завершення всього проєкту.

Замість цього святкуйте невеликі перемоги, наприклад, перевищення власного цільового показника продуктивності протягом дня.

Винагороджуйте себе.

Коли ви святкуєте невеликі перемоги, можете якось нагородити себе, що стане позитивним підкріпленням ваших зусиль.

Але ви також можете безпосередньо зв'язати винагороду зі своєю роботою.

Наприклад, вам може бути важко працювати з музикою, що грає у фоновому режимі, але іноді можете собі дозволити відриватися під час завдань, до яких особливо низька мотивація.

Поділіться своїм прогресом.

Якщо повідомляти іншим про ваші плани та цілі – це зміцнює відданість.

Аналогічно, якщо поділитися своїм прогресом – це може допомогти на шляху до досягнення цілей.

Практикуйте зміни діяльності.

Неважливо, фізично чи розумово ви докладаєте великих зусиль, час від часу можна втомитися або застрягти.

Коли це станеться, подумайте про повну зміну діяльності – йдіть гуляти, грати на музичному інструменті, читати книгу.

Це повинно не тільки зарядити ваші батареї, але також надихнути, якщо у вас мало творчих або інтелектуальних ресурсів.

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