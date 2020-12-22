Ватикан визнав "морально допустимими" вакцини проти COVID-19 з абортивних матеріалів   

Софія Кочмар-Тимошенко  спеціально УП.Життя
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22 грудня 2020

Використання вакцин проти COVID-19, які розроблені на основі клітинних ліній, отриманих із абортованих плодів є "морально прийнятним". 

Про це йдеться в оприлюдненій 21 грудня "Заувазі щодо моральності використання деяких вакцин анти-COVID-19", приготованій Конгрегацією віровчення.

Раніше деякі члени американської конференції Єпископів опублікували документ в якому йдеться, що "вакцини, розроблені компаніями Pfizer/BioNTech і Moderna, які використовували абортивний матеріал тільки для тестування вакцин є більш прийнятними, аніж вакцини Oxford/AstraZeneca, які використовували абортовані клітини для проектування, розробки, виробництва і тестування"

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 Фото: MattiaATH depositphotos

Ватикан заявив, що таке використання можливе у випадку, якщо не існує альтернативного доступу до "етично бездоганних" вакцин.

Там додали, що такі вакцини "можуть використовуватися з чистою совістю". 

У  документі також йдеться про те, що ці зауваги "жодним чином не повинні сприйматися як моральне схвалення використання таких клітин" і що розробники мусять прагнути до створення "етично допустимих вакцин". 

Деякі вакцини-кандидати були розроблені з використанням клітин, отриманих із плодів, чиє життя було перервано кілька десятиліть тому. Але у жодній з цих клітин ембріонів немає. 

"Всі вакцини, які визнані безпечними і ефективними, можна використовувати з чистою совістю і це не буде означати формальної співучасті в аборті, з якого походять ці клітини, які використали для розробки вакцини", йдеться в документі Конгрегації Віровчення. 

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