78% чоловіків відчувають загрозу насильства саме від чоловіків. Опитування

Майже кожен четвертий український чоловік зазнавав фізичного насильства на вулиці в дорослому віці. Водночас жертвами домашнього насильства стали тільки 6% чоловіків.

Такі результати продемонструвало всеукраїнське соціологічне опитування "Місце і досвід насильства в соціалізації чоловіків", яке провела Amnesty International у квітні-травні 2021 року.

Дещо більше від різних форм насильства опитані чоловіки потерпали в дитинстві і юності. Вуличних побоїв зазнала третина респондентів (31%), булінгу та/або побиття у школі - кожен четвертий (25%).

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Про випадки ляпасів або побиття ременем удома до 16 років розповіли аж 65% опитаних.

"Чоловіки періодично зазнають насильства, але й досі бракує комплексних досліджень цієї проблеми.

Саме тому Amnesty International ініціювала всеукраїнське опитування - щоб дослідити ставлення чоловічого населення до насильства, його досвід, обізнаність і готовність підтримувати зміни.

Результати підтвердили гіпотезу, що українські чоловіки на всіх етапах свого життя зазнають різних форм насильства, найчастіше з боку інших чоловіків, але переважно замовчують ці випадки", - зазначила директорка Amnesty International в Україні Оксана Покальчук.

Українські чоловіки вбачають найбільшу загрозу фізичного насильства саме з боку інших чоловіків (78%), переважно від незнайомих на вулиці, представників кримінальних груп та силових структур.

Водночас лише 9% вважають найбільш потенційними агресорками жінок, в основному знайомих і представниць кримінальних груп.

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Ті, хто пережили фізичне насильство після 16 років, уточнили, що найчастіше його вчиняли дорослі чоловіки (52%) і підлітки (32%).

У школі насильство й булінг походили переважно з боку однокласників або школярів чоловічої статі (50% і 47 % відповідно).

Найчастіше домашнє насильство щодо хлопців чинили батько, вітчим, партнер матері (45% із тих, хто стикалися з насильством до 16 років) або матір, мачуха, партнерка батька (32 %).

Майже така ж ситуація з проявами домашнього насильства щодо чоловіків після 16 років: тут теж найчастіше як агресора вказували батька або вітчима.

Ще 15% чоловіків розповіли про насильство з боку своєї партнерки.

Чи звертаються чоловіки по допомогу?

Результати опитування підтвердили, що більшість українських чоловіків схильні замовчувати випадки насильства незалежно від віку й середовища (ідеться про дім, школу, вулицю тощо як місця, де відбувається насильство).

Близько 80% респондентів, які стикалися з домашнім насильством, не зверталися по допомогу. Так само замовчували проблему ті, хто пережили булінг або побої у школі (79%), чи вуличні тілесні ушкодження в дитинстві і юності (74%).

Дещо краща ситуація із зверненнями в разі вуличних побоїв у дорослому віці - про такі випадки повідомляла майже третина опитаних (29%).

Одна з причин, чому чоловіки не схильні звертатися по допомогу, - те, що вони не завжди розпізнають ці ситуації як насильство.

Менша половина опитаних (48%) визнає заборону спілкуватися з друзями як психологічне насильство, а незаконне обмеження пересування - як фізичне.

Крім того, лише 25% відзначили, що потерпали від домашнього насильства у дитинстві і юності. Проте коли респондентам наводили приклади конкретних ситуацій, як-от ляпаси або погрози, кількість ствердних відповідей була суттєво вищою.

Зокрема, про досвід, коли члени родини давали ляпаси чи били ременем, розповіли 65% опитаних. Майже 50% зазнавали принижень, словесних погроз, залякування; 17 % мали в дитинстві досвід позбавляння житла, одягу, коштів, особистих речей з боку членів родини.

А 4 % пережили досвід небажаних сексуальних дотиків чи сексуальних домагань з боку членів родини.

Які причини насильства з боку чоловіків?

43% опитаних вважають, що чоловіків спонукає до насильства бажання здаватися "крутим", самостверджуватися в такий спосіб. Це найпоширеніша причина, яку називали респонденти.

Ще 18% зазначили про неможливість вихлюпнути емоції якось інакше, а 11% вважають, що чоловіки від природи схильні чинити насильство.

Опитані охоче підтримують запровадження суворіших покарань за насильство (82 %) й активніше залучення правоохоронних органів до боротьби з насильством (77%).

Опитування "Місце і досвід насильства в соціалізації чоловіків" провела дослідницька агенці Info Sapiens на замовлення Amnesty International в Україні у період 17.04-08.05.2021.

Всього опитали 2016 респондентів чоловічої статі віком від 18 років і старше.

Опитування не має на меті порівняння досвідів чоловіків і жінок або применшення проблеми насильства щодо жінок, які частіше є постраждалими від домашнього і сексуального насильства. Це дослідження покликане зняти табу з теми насильства на різних етапах соціалізації чоловіків, яке вони зазнають, переважно, від інших чоловіків.

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