Свідоцтво про народження відтепер можна отримати поштою

Відтепер отримати свідоцтво про народження можна без відвідування жодних установ через "Укрпошту".

Ця опція стала можливою завдяки послузі "єМалятко", повідомило Міністерство цифрової трансформації.

"Відтепер це ще більше зекономленого часу та зусиль", – запевняють у Мінцифрі.

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Міністерство пропонує забрати свідоцтво:

👉 у поштовому відділенні – вартість доставки 46 гривень, 👉 кур'єром додому – 66 гривень.

💰Оплата здійснюється готівкою при отриманні замовлення

⏳Терміни доставки – до 2-х днів у межах області та до 3-х днів у межах України, з моменту оформлення свідоцтва у відділі ДРАЦС.

Як отримати послугу:

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перейдіть за посиланням ;

авторизуйтеся або зареєструйтеся на порталі Дія;

заповніть заяву та виберіть додаткові послуги, які хочете замовити. Дані про заявника підтягуються автоматично, дані про другого з батьків потрібно заповнити вручну;

підпишіть заяву електронним підписом. Другому з батьків потрібно підписати заяву своїм електронним підписом, якщо батько та матір не одружені, мають різні прізвища, зареєстровані за різними адресами (якщо замовлена послуга з реєстрації місця проживання дитини).

батько та матір не одружені, мають різні прізвища, зареєстровані за різними адресами (якщо замовлена послуга з реєстрації місця проживання дитини). посилання на заяву на порталі Дія надійде другому з батьків на електронну пошту;

заяву про держреєстрацію народження буде автоматично надіслано до відділу державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС) за адресою пологового будинку;

рішення про держреєстрацію народження буде ухвалено не пізніше наступного робочого дня. Повідомлення про успішну реєстрацію чи відмову з’явиться в кабінеті громадянина і буде відправлено на електронну пошту;

коли свідоцтво про народження буде готово, ви зможете забрати його у відділі ДРАЦС або отримати поштою.

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