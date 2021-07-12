Затверджені Кабміном ще в травні 1,4 млрд грн досі не виділили на Нову українську школу

Субвенція на Нову українську школу у розмірі 1,4 мільярда гривень, рішення про виділення якої Кабмін ухвалив ще у травні, досі не потрапила до місцевих бюджетів.

Про це повідомили на сайті Нової української школи з посиланням на відповідь Державної казначейської служби.

Причина у тому, що станом на 9 липня Міністерство фінансів України все ще не надіслало Держказначейству бюджетний розпис субвенції на Нову українську школу.

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А без бюджетного розпису казначейство не може перерахувати кошти обласним бюджетам та бюджету міста Києва.

Фото: alfexe/Depositphotos

Кошти із освітньої субвенції мають бути витрачені на придбання:

засобів навчання і комп’ютерне та мультимедійне обладнання,

меблі для початкової школи,

навчально-методичну та навчальну літературу,

зошити з друкованою основою, їхні електронні версії з аудіосупроводом для пілотних шкіл.

Крім того, майже 400 млн з цієї суми мають виділити на підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

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