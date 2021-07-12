Затверджені Кабміном ще в травні 1,4 млрд грн досі не виділили на Нову українську школу

Субвенція на Нову українську школу у розмірі 1,4 мільярда гривень, рішення про виділення якої Кабмін ухвалив ще у травні, досі не потрапила до місцевих бюджетів.
Про це повідомили на сайті Нової української школи з посиланням на відповідь Державної казначейської служби.
Причина у тому, що станом на 9 липня Міністерство фінансів України все ще не надіслало Держказначейству бюджетний розпис субвенції на Нову українську школу.
А без бюджетного розпису казначейство не може перерахувати кошти обласним бюджетам та бюджету міста Києва.
|Фото: alfexe/Depositphotos
Кошти із освітньої субвенції мають бути витрачені на придбання:
- засобів навчання і комп’ютерне та мультимедійне обладнання,
- меблі для початкової школи,
- навчально-методичну та навчальну літературу,
- зошити з друкованою основою, їхні електронні версії з аудіосупроводом для пілотних шкіл.
Крім того, майже 400 млн з цієї суми мають виділити на підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
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